Fin de semana con clima para quedarse en casa: vuelven las lluvias al AMBA y bajan aún más las temperaturas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un fin de semana que no invita a salir de adentro de casa, con un regreso de las lluvias y bastante fresco en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

Según el pronóstico oficial, las precipitaciones comenzarán entre la tarde y la noche del sábado y se extenderán hasta la madrugada del domingo, marcando el inicio de varios días con ambiente frío en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Para este sábado se espera una jornada mayormente estable durante la primera mitad del día, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y los 17 grados. Sin embargo, el panorama comenzará a cambiar hacia la tarde, cuando aumente la nubosidad y aparezcan lluvias aisladas con probabilidades de precipitación de entre 10% y 40%.

Durante la noche, las chances de lluvias se mantendrán elevadas y anticiparán el ingreso de una masa de aire más frío. Los vientos soplarán del sector sur y sudeste, con velocidades estimadas entre 13 y 22 kilómetros por hora.

El domingo continuará con tiempo fresco e inestable en las primeras horas . El SMN prevé lluvias aisladas durante la madrugada y una jornada marcada por el descenso térmico, con una mínima de 7 grados y una máxima de apenas 15. Con el correr de las horas, las condiciones tenderán a mejorar y el cielo permanecerá parcialmente nublado.

El cambio de tiempo dará paso a una semana más estable pero con temperaturas bajas. Desde el lunes no se esperan precipitaciones y el ambiente continuará frío, especialmente durante las mañanas.

De acuerdo con el pronóstico extendido, el lunes tendrá una mínima de 5 grados y una máxima de 17, mientras que el martes la temperatura oscilará entre 6 y 19 grados. El miércoles volverían las marcas más otoñales, con registros entre 7 y 16 grados.

Fuente: Clarín