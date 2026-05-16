Salta: lanzaron “figuritas del Mundial” con imágenes de perros rescatados para promover la adopción

En medio del boom mundialístico y la vuelta del álbum de figuritas tradicional, la Municipalidad de Salta apostó por una iniciativa tan distinta como beneficiosa. Publicaron en redes sociales una serie de fotos de perros rescatados , transformándolos en futbolistas de la Selección para promover la adopción .

Esta dinámica se hizo en colaboración con el Centro de Adopciones Nicolás Mancilla , y la propuesta se viralizó rapidamente entre personas de todas las provincias que quieren sumar a estos animales a su hogar.

Las publicaciones mostraban un paquete de figuritas común y corriente, con el aspecto colorido y la copa del mundo en el centro, pero con un pequeño detalle: en vez de poner las marcas, el packaging tenía los logos de la Muncipalidad de Salta y Bienestar Animal.

Luego de eso, se presentaron cada uno de los 25 perros en adopción en forma de figuritas de la Selección argentina , con algunos datos básicos como su edad y el tamaño . Sin embargo, una de las peculiaridades que más llamó la atención, fue que todas las mascotas pertenecían a un club .

Los nombres de los equipos hicieron que los usuarios estallaran en risas y ternura. Algunos de ellos son “Club Atlético Rescatados” , “Los Sin Raza F.C.” , o “Team Princesitas” , entre otros.

Las personas interesadas en adoptar deben ser mayores de edad y presentar su DNI junto con una fotocopia de una factura de servicio . En el caso de los menores, deberán asistir acompañados por sus padres o tutores.

Además, antes de concretar la adopción, se firma un acta de compromiso en la que el adoptante asume la responsabilidad de garantizar el bienestar del animal , incluyendo alimentación, atención veterinaria y cuidados adecuados. También deberá informar al centro en caso de pérdida o fallecimiento de la mascota.

El refugio está ubicado en el barrio Villa Palacios, en la avenida Gato y Mancha. Quienes deseen conocer a los perros disponibles para adopción pueden acercarse de lunes a viernes, entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde.

Fuente: TN