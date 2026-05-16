Hay alerta amarilla por vientos con ráfagas de más de 100 km/h en 9 provincias para hoy, sábado 16 de mayo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para este sábado 16 de mayo en algunas zonas de Catamarca , La Rioja , Córdoba , San Juan , Mendoza , San Luis , Santa Cruz y Tierra del Fuego .

Además, rige una alerta amarilla por nevadas en parte de San Juan , Mendoza , San Luis y Córdoba .

La región del centro y Cuyo del país será afectada durante la tarde por vientos del sector sur con velocidades entre los 30 y 40 km/h y ráfagas que pueden superar los 65 km/h .

En cuanto al sur, se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h , y ráfagas que pueden superar los 100 km/h a lo largo de todo el día.

El área será afectada por nevadas de intensidad moderada o localmente fuerte .

Sobre la zona cordillerana se prevén valores de nieve acumulada entre 10 y 30 centímetros .

En el resto del área pueden esperarse valores entre 2 y 5 cm , pudiendo ser en forma de lluvia y nieve en las zonas más bajas.

Fuente: TN