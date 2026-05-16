No tires las latas de atún, son un tesoro: 3 ideas útiles para aprovecharlas en casa

Después de usar una lata de atún , la mayoría de las personas simplemente la tira a la basura sin pensar demasiado. Sin embargo, esos pequeños recipientes metálicos pueden reutilizarse de maneras bastante prácticas dentro de la casa y convertirse en objetos decorativos, organizadores o incluso accesorios para plantas.

Con un poco de limpieza y creatividad, las latas pueden tener una segunda vida útil y ayudar a reducir residuos al mismo tiempo.

Una de las ideas más simples y populares consiste en transformar las latas en pequeñas macetas decorativas.

Gracias a su tamaño compacto, funcionan muy bien para suculentas, cactus o plantitas pequeñas que no necesitan demasiado espacio. Además, muchas personas las pintan, las forran con tela o las decoran con cuerda de yute para darles un estilo más moderno o rústico.

Especialistas en jardinería recomiendan hacer pequeños agujeros en la base para facilitar el drenaje del agua y evitar que las raíces se pudran.

Otra opción muy útil es utilizarlas como recipientes organizadores .

Las latas pueden servir para guardar clips, lápices, brochas de maquillaje, cucharitas, especias o pequeños utensilios de cocina.

Al ser resistentes y fáciles de limpiar, muchas personas las usan dentro de cajones o sobre escritorios para mantener distintos objetos ordenados sin gastar dinero en organizadores nuevos.

Además, su tamaño permite acomodarlas fácilmente en espacios reducidos.

Las latas de atún también pueden convertirse en pequeños portavelas caseros.

Una idea bastante utilizada es llenarlas con cera reciclada y agregar una mecha para crear velas aromáticas artesanales . Otra opción más simple consiste en colocar directamente una vela pequeña dentro del recipiente y decorar el exterior con pintura, papel o perforaciones metálicas para que proyecte luces y sombras.

Muchas personas las usan en balcones, patios o mesas exteriores justamente porque el metal resiste bastante bien el calor.

Antes de darles un nuevo uso, especialistas recomiendan lavarlas muy bien para eliminar restos de aceite y olor .

También aconsejan revisar cuidadosamente los bordes para evitar filos cortantes . En algunos casos puede ser útil lijarlos suavemente o cubrirlos con cinta decorativa para mayor seguridad.

Fuente: TN