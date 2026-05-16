Poner una banda elástica alrededor de la tapa del frasco: el truco simple que ayuda a abrirlo sin esfuerzo

Abrir un frasco puede convertirse en una de las tareas más frustrantes de la cocina, especialmente cuando la tapa está demasiado ajustada o resbaladiza. Muchas personas recurren a cuchillos, repasadores o incluso golpes para intentar destrabarla, pero en TikTok empezó a viralizarse un método muchísimo más simple que solo necesita un objeto que casi todos tienen en casa: una banda elástica .

El truco fue compartido por la usuaria @lauren.clutter, conocida por publicar consejos prácticos para tareas domésticas y hacks cotidianos. Su video acumuló miles de reproducciones después de mostrar cómo abrir frascos difíciles en apenas segundos.

El método consiste simplemente en colocar una banda elástica gruesa alrededor de la tapa del frasco antes de intentar girarla.

Aunque parece demasiado simple, el secreto está en que la goma aumenta muchísimo la fricción entre la mano y la tapa. Eso evita que los dedos resbalen y permite hacer más fuerza con menos esfuerzo.

Especialistas explican que muchas tapas metálicas se vuelven difíciles de abrir justamente porque son lisas y acumulan humedad , grasa o restos de aceite que hacen perder agarre.

La banda elástica actúa como una superficie antideslizante . Al mejorar el agarre, la presión de la mano se distribuye mejor y resulta más fácil romper el pequeño vacío que suele generarse dentro de los frascos cerrados herméticamente.

Por eso, incluso personas con poca fuerza en las manos pueden notar una diferencia importante usando este método.

Además de la banda elástica, existen otros métodos caseros bastante utilizados para abrir frascos difíciles:

Sin embargo, muchos usuarios destacaron justamente que el truco viral se volvió popular porque no requiere fuerza excesiva ni herramientas especiales.

Fuente: TN