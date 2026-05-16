Suiza anunció que desclasificará los archivos sobre Josef Mengele

Suiza anunció que desclasificará archivos vinculados al criminal nazi Josef Mengele, conocido como “el ángel de la muerte”, acusado de enviar a miles de prisioneros a la muerte en campos de concentración y responsable de macabros experimentos con niños y mujeres embarazadas durante el Holocausto.

El Servicio Federal de Inteligencia suizo confirmó así que finalmente brindará acceso a los archivos sobre el “médico asesino de Auschwitz”, que escapó a la Argentina con una pasaporte con un pasaporte falso tras la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial y que vivió en un barrio de Vicente López por más de una década.

Según consignó la BBC y medios israelíes, las autoridades suizas no especificaron aún cuándo avanzarán con el acceso a la información, reiteradamente solicitara por historiadores. Hasta el momento Suiza se había negado.

“Se concederá al recurrente acceso al expediente, sujeto a condiciones y requisitos que aún no se han definido”, señalaron ahora las autoridades suizas en un comunicado del Servicio de Inteligencia de aquel país.

La insistencia de los historiadores, entre ellos, Gérard Wettstein, gira en torno a dilucidar si el criminal nazi regresó a Europa pese a la orden de arresto internacional en su contra y el rol de Suiza como eventual país de tránsito.

“Parecía ridículo”, expresó Wettstein en diálogo con la BBC. Y tras ello sentenció: “Mientras permanezcan cerrados hasta 2071, eso alimenta las teorías conspirativas; todo el mundo dice: ‘Deben tener algo que ocultar’”.

Bajo ese argumento, el historiador llevó el caso a la Justicia lo que derivó en la marcha atrás del gobierno suizo que finalmente aseguró que consederá el acceso a los archivos.

Nacido un 16 de marzo de 1911 en Gunzburgo, Mengele fue apodado como “Ángel de la muerte” por realizar experimentos aberrantes con niños gitanos y judíos en los campos de exterminio de Auschwitz . En diciembre del año pasado, un artículo del medio israelí The Jerusalem Post , aseguró que el gobierno de Juan Domingo Perón sabía del ingreso del asesino y otros nazis al país , a principios de 1945.

“El infame médico nazi vivió una vida cómoda en un suburbio acomodado de Argentina después de huir de Alemania, según un exhaustivo análisis en español de documentos desclasificados de Fox News“, indicó el periódico israelí meses atrás.

Médico y capitán de las SS, especialista en eugenesia -el “mejoramiento genético” de la especie humana-, los crímenes de Mengele en Auschwitz comenzaron a ser conocidos inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial y los tribunales internacionales recolectaron valiosas pruebas de las monstruosidades cometidas por él.

Obsesionado con las anomalías genéticas, las enfermedades y la pureza racial , Mengele se valía del discurso científico para justificar sus experimentos con seres humanos a los que reducía a la animalidad más extrema.

Luego de recuperar su identidad en el país, Mengele se fue a Uruguay, se casó con la viuda de su hermano y ambos regresaron a la Argentina. Según esos documentos, “vivían cómodamente en el exclusivo barrio de Vicente López en Buenos Aires, y el médico dirigía un laboratorio médico llamado Granja Fadro en Carapachay”.

Fuente: La Nación