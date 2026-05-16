Murió un hombre en la Perito Moreno: bajó de la camioneta por un problema en la rueda y lo atropellaron

Un conductor atropelló a dos hombres sobre la autopista Perito Moreno , a la altura del peaje Avellaneda en sentido a la provincia de Buenos Aires. El hecho ocurrió este sábado por la mañana, cuando los ocupantes bajaron de la camioneta para solucionar un desperfecto en la rueda trasera izquierda.

Uno de los afectados, un hombre de 41 años, falleció en el lugar tras sufrir un paro cardiorrespiratorio provocado por el impacto. El personal de emergencias médicas constató el fallecimiento después de realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar sin éxito .

El segundo involucrado, un joven de 19 años que viajaba en la Toyota Hilux blanca que sufrió el desperfecto , recibió asistencia médica y fue trasladado al hospital Piñero con diagnóstico de politraumatismos. Por el momento se consideraría que no corre riesgo de vida.

El conductor que atropelló a las víctimas, a bordo de una Ford EcoSport blanca, se fugó de la escena inmediatamente después del choque . Un allegado de los accidentados narró a LN+ que la familia es oriunda de la localidad de Magdalena y que transportaba caballos hasta la zona de Bavio.

El personal de la División Autopistas de la Policía de la Ciudad identificó el vehículo involucrado a través del relevamiento de las cámaras de seguridad instaladas en la zona del peaje.

Las autoridades informaron a LA NACION que, con esta información, realizan las tareas correspondientes para localizar y detener al conductor responsable del hecho. En la causa interviene la Unidad de Flagrancia (UFLA) Sur.

El titular del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), Alberto Crescenti , explicó los detalles de la asistencia médica: “Uno de ellos falleció y al de 19 lo trasladamos al Piñero con politraumatismos, estaría fuera de peligro. Tratamos de reanimar al hombre de 41 años, pero no hubo manera de sacarlo”.

En tanto, en diálogo con TN, remarcó las medidas de seguridad vial correspondientes para este tipo de casos: “Cuando uno se detiene en la autopista, hay que poner muchas señales a bastantes metros, porque quizás el que viene no tiene tiempo de frenar . A veces vemos que ponen la baliza a 10 metros del auto”.

Fuente: La Nación