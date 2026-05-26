Un analista internacional explicó en detalle qué puede pasar en la guerra de Medio Oriente, si no hay acuerdo, y rol de Irán

En medio de las negociaciones por un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán , las fuerzas militares estadounidenses confirmaron un nuevo ataque en territorio iraní .

En diálogo con LN+ , el analista internacional Andrés Repetto profundizó en los posibles escenarios del conflicto en Medio Oriente, tras las declaraciones de Donald Trump y el líder iraní: “ En medio de un alto de fuego y en medio de hablar de paz, ataques . Es la nueva realidad, un pantano que por momentos se transforma en un laberinto”

“Fíjense cómo otra vez la imagen de la guerra vuelve en paralelo a tomar protagonismo” , sumó, y sostuvo que desde la administración estadounidense fundamentan que la decisión de atacar a Irán, en medio de las negociaciones, fue de forma defensiva.

“La verdad es que no estaba muy claro, y finalmente es Estados Unidos el que informa, es decir, es Estados Unidos el que quiere hacer conocer lo que estaban haciendo, un doble mensaje, el de la utilización de la fuerza posiblemente para tratar de negociar desde la baldosa del poder y tratar de sacar alguna ganancia y, al mismo tiempo, la imagen de estos ataques”, explicó Repetto.

En este contexto, donde desde Estados Unidos hablan de defensa para evitar un ataque, el analista subrayó: “Están hablando de que la paz se puede lograr, más que la paz, algún tipo de acuerdo en medio de esta ofensiva. Un mensaje de Trump, un Presidente que está cada vez más contra la pared , con la necesidad de llegar a un tipo de acuerdo que empieza a ser criticado por propios ”.

Asimismo, Repetto incorporó la postura de Israel en medio de las contradicciones entre las negociaciones de Estados Unidos e Irán: “Algunos medios israelíes hablaban de capitulación, es decir, Estados Unidos, rindiéndose ante Irán con lo que estaba negociando”

“ Esta brecha que quieren abrir de 60 días para darle a los iraníes ...muchos republicanos alertaron sobre esta medida, ya que se podrían armar aún más de lo que estaba pasando hasta ahora”, sostuvo Repetto sobre una posibilidad de acuerdo.

En las últimas horas, la televisión iraní difundió un comunicado del líder supremo de Irán, M ojtaba Khamenei Jamenei, en respuesta al ataque estadounidense en Medio Oriente. El funcionario iraní no se muestra en público hace tiempo, algo que llama la atención a nivel mundial: “Hasta ahora el costo de mostrarse en público o decir dónde está puede ser muy alto para lo que se necesita” , resaltó Repetto.

En este sentido, agregó: “La Guardia Revolucionaria Iraní acaba de decir que tienen el derecho de réplica por ese ataque. Creo que nadie quiere una guerra, pero muchas veces, en principio, si se puede decir, va ganando, deja que el otro sienta que ganó. Acá nadie se está dando tregua”, resaltó

“ Los iraníes están negociando en una posición cada vez más fuerte, el presidente está cada vez más contra la espada y la pared . Lo impredecible en un conflicto siempre puede acontecer. Así que, atención con lo que pasa en las próximas horas ”, concluyó.

Fuente: La Nación