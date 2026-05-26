De qué murió Fernando Gayoso, el histórico entrenador de arqueros de Boca

Fernando Gayoso , exentrenador de arqueros con paso por Boca, Racing, Vélez y Tigre, entre otros clubes del fútbol argentino, murió este martes a los 55 años . El exintegrante de distintos cuerpos técnicos permanecía internado desde hacía varios días en el Sanatorio Mitre a causa de un cuadro de neumonía . Su estado de salud se encontraba comprometido desde marzo de 2023, cuando había sido diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) , una enfermedad neurodegenerativa progresiva que fue deteriorando su condición con el correr del tiempo.

A lo largo de su carrera, Gayoso construyó una trayectoria destacada y dejó una huella importante en Boca, donde fue reconocido por su trabajo en la preparación de arqueros y su aporte en momentos decisivos , especialmente en definiciones por penales. Durante su paso por el club trabajó con figuras como Agustín Rossi y Sergio “Chiquito” Romero , y formó parte de procesos que llevaron al equipo a disputar instancias clave, como la final de la Copa Libertadores 2023. También desarrolló su labor en equipos como Racing, Vélez, Tigre y Nacional de Uruguay . Tras ser diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) en 2023, debió alejarse de la rutina diaria del plantel profesional, aunque continuó vinculado a Boca como coordinador general de arqueros en las divisiones inferiores y reserva.

La noticia de la muerte de Fernando Gayoso también estuvo acompañada por un emotivo mensaje de despedida de su hijo, Franco Gayoso , quien utilizó sus redes sociales para expresar el dolor por la pérdida y recordar la fortaleza con la que su padre enfrentó la enfermedad durante los últimos años . “Hoy, 26 de mayo, se fue alguien que me enseñó todo en esta vida, que luchó con toda su alma contra todo y, sobre todo, contra esta enfermedad. Sufriste muchísimo y aun así seguiste en pie de guerra. Siempre dije que fuiste, sos y serás mi ídolo , mi ejemplo a seguir, un highlander como decías, alguien que jamás se dio por vencido. Sos todo para mí, papi; hoy estás en el cielo con mami”, escribió Franco Gayoso.

“Cuídenme, por favor. Te amo y te voy a extrañar por siempre, papi. Nuestro apellido va a quedar en la historia por tus logros. Ya estás con mamá descansando en paz. Que en paz descanses, campeón. Gracias por todo lo que le diste al fútbol, y a mí en toda la vida. Te amo” , cerró en una despedida que rápidamente generó repercusión y mensajes de apoyo.

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Fuente: La Nación