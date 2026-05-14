Tres personas murieron en un violento choque entre un camión y una camioneta

Tres personas murieron este jueves por la mañana en un choque entre un camión y una camioneta en la localidad cordobesa de Canals .

El accidente, que ocurrió en el cruce de la Ruta Nacional 8 y la Ruta Provincial 3, fue protagonizado por un camión Volkswagen con acoplado, manejado por un hombre de 67 años y una camioneta Chevrolet Tracker en la que viajaban las víctimas.

Los fallecidos fueron identificados como dos hombres de 70 y 81 años y una mujer mayor de edad.

Tras el siniestro, el tránsito fue interrumpido y desviado hacia otros caminos mientras personal policial, Bomberos y efectivos de Policía Judicial trabajó en la zona.

La Fiscalía de Instrucción de La Carlota intervino en el caso para determinar las causas del hecho.

Una mujer falleció el domingo pasado en la ruta nacional 9 en Córdoba en un accidente de tránsito que involucró también a un camión. El siniestro se produjo cuando el camión en el que viajaba como acompañante chocó contra dos camionetas, dos móviles policiales y un colectivo de larga distancia Andesmar que estaban detenidos debido a un siniestro que se había reportado minutos antes.

Según pudo saber LA NACION, el trágico hecho ocurrió en el kilómetro 885, a la altura del Paraje Caña Cruz , donde personal de Policía Caminera local mantenía un corte preventivo por un siniestro registrado minutos antes.

Como consecuencia del impacto, la mujer que viajaba como acompañante en el vehículo de cargas murió en el sitio. Por su parte, el conductor de ese vehículo, junto a cinco integrantes de la fuerza policial y tres pasajeros del ómnibus —que según el medio local Cadena 3 revestían de gravedad—, fueron derivados al Hospital Municipal del Norte de Río Seco para recibir atención médica. En tanto, los ocupantes de las camionetas Fiat resultaron ilesos.

De acuerdo a los medios locales, en el rescate de las víctimas participó personal de los cuarteles 7 y 8 y los bomberos voluntarios de Sebastián Elcano. Las autoridades judiciales y peritos especializados trabajaban en la zona para determinar la mecánica del hecho y establecer las causas que desencadenaron el siniestro fatal.

Fuente: La Nación