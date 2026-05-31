Tres adolescentes robaron una moto y fueron detenidos en la Villa 15: uno de los menores, de 13 años, tenía seis antecedentes

Tres adolescentes fueron detenidos por la Policía de la Ciudad en la Villa 15 acusados de asaltar a un conductor de una aplicación de viajes y sustraerle la motocicleta tras golpearlo y amenazarlo con un arma de fuego. Según informó la Policía de la Ciudad, uno de los detenidos, de solo 13 años, registra seis antecedentes por diversos delitos, entre ellos robo, lesiones leves y robo en poblado y en banda.

El incidente ocurrió mientras efectivos de la Comisaría Vecinal 8A patrullaban la avenida Eva Perón . La víctima, un motociclista que trabaja para una plataforma de viajes , denunció que fue interceptado por un grupo de jóvenes, quienes comenzaron a agredirlo físicamente. Durante el ataque, uno de los adolescentes le aplicó un golpe con la culata de un arma de fuego en la cabeza.

Ante la agresión, el conductor optó por dejar la moto y salir en busca de ayuda. Mientras los oficiales entrevistaban a la víctima, los sospechosos pasaron cerca del lugar y fueron identificados por el propio damnificado como los autores del robo.

De esta manera, los efectivos procedieron a la detención de tres adolescentes, dos de ellos de 16 años y uno de 13, y recuperaron la motocicleta robada, una Bajaj Rouser 200 . Según la información oficial, el menor de los tres contaba con antecedentes previos vinculados a delitos similares.

La causa quedó en manos del Juzgado de Menores N°2 , a cargo de Julia Marano Sanchis , quien dispuso el traslado de los menores al Instituto Inchausti para continuar con las actuaciones judiciales correspondientes, según comunicó la Policía de la Ciudad.

A mediados de marzo, pero en la localidad de La Plata , una conductora de aplicación de viajes fue víctima de un violento asalto, luego de que dos personas se hicieran pasar por pasajeros y la atacaran durante un viaje solicitado a través de una plataforma. El hecho ocurrió en la intersección de las calles 12 y 507, cuando los agresores pidieron el servicio mediante una cuenta falsa y, tras avanzar algunos minutos, amenazaron a la chofer y la obligaron a detener el vehículo.

Los asaltantes la golpearon y le sustrajeron objetos personales, incluyendo su teléfono móvil. La víctima, que sufrió lesiones leves, logró huir a una zona segura y pidió auxilio. Fue asistida por personal de salud y recibió acompañamiento para efectuar la denuncia correspondiente ante las autoridades.

Tras la denuncia, la Policía inició una investigación y revisó cámaras de seguridad del área. Finalmente, los sospechosos fueron detenidos poco después, cuando se ocultaban en una zona de pastizales cercana al lugar del robo.

Sin embargo, no fueron los únicos casos registrados contra conductores de aplicación de viajes. Solo una semana antes, en La Matanza, Cristian Eduardo Pereyra —docente y chofer de aplicación— fue asesinado luego de recibir tres disparos durante un viaje, hecho por el cual permanece detenido un policía de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), identificado como Matías Alejandro Visgarra Riveros . El acusado acumulaba deudas por más de 1,7 millones de pesos y se negó a declarar. La causa está a cargo del fiscal Adrián Arribas , titular de la Fiscalía especializada en Homicidios de La Matanza.

En otro caso, también en La Matanza, el remisero Eduardo Gómez fue abordado por motochorros y murió tras recibir un disparo en una pierna. Mientras la víctima agonizaba, los atacantes respondieron mensajes del celular de la víctima para simular que se encontraba a salvo.

Fuente: Infobae