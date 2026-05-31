Madariaga comprará una motoniveladora a través de un leasing provincial

MADARIAGA





El intendente municipal, Esteban Santoro, participó este miércoles en la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires de la firma de contratos de leasing destinados a la adquisición de bienes de capital para distintos municipios bonaerenses.

En el caso de General Madariaga, el convenio permitirá avanzar en la compra de una nueva motoniveladora, una maquinaria fundamental para continuar fortaleciendo el mantenimiento de calles y caminos del distrito. La inversión prevista asciende a 213 millones de pesos.

La incorporación de esta unidad representa un avance muy importante para el parque automotor municipal, teniendo en cuenta que actualmente el Municipio cuenta con una sola motoniveladora operativa dentro del casco urbano.

Desde el gobierno municipal destacaron que el acceso a esta herramienta financiera es posible gracias al orden administrativo y económico sostenido por la gestión, lo que permite a Madariaga continuar generando inversiones para mejorar los servicios públicos y la infraestructura urbana.

La firma se realizó en el marco de la línea “Municipios 2026” de Provincia Leasing y contó con la participación del gobernador Axel Kicillof, el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, intendentes bonaerenses y autoridades provinciales