Tras los dichos de Milei sobre 2027, Mauricio Macri ironizó sobre una eventual candidatura a presidente

El líder de Pro, Mauricio Macri , ironizó hoy sobre el incipiente operativo clamor que activó un sector de su partido para que vuelva a competir como candidato a presidente en las elecciones de 2027. “¿Clamor? Para que cante de vuelta. Voy a volver a cantar", bromeó cuando un grupo de cronistas lo interceptaron esta mañana en la sede de Pro, en Balcarce 412.

Fue después de que el presidente Javier Milei dijera que compite contra sí mismo en su cruzada por acceder a un segundo mandato. “Si nosotros hacemos un buen gobierno, vamos a lograr la reelección. Y si hacemos un gobierno que no merece ser reelecto, no seremos reelectos”, remarcó anteayer Milei en diálogo con Radio Mitre.

Macri volvió a salir en escena en plena crisis interna que sufre el Gobierno por la disputa entre el asesor Santiago Caputo y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem , mano derecha de Karina Milei . Esta mañana encabezará una cumbre de legisladores de Pro en todo el país. Luego, tiene previsto viajar a Santa Fe, en el marco de su gira “Próximo paso”, el eslogan que eligió para reposicionar a su espacio de cara a 2027. Allí se verá con el gobernador radical Maximiliano Pullaro , quien no descartar armar una alternativa a Milei que incluya a sectores críticos de la administración libertaria. Días atrás, Macri también visitó al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo , uno de los aliados del oficialismo. Antes se había visto con el mandatario de Córdoba, Martín Llaryora .

El jueves último, Macri volvió a tomar distancia del oficialismo. Durante su participación en el Foro de Presidentes sobre Política y Democracia de la Universidad Austral, reivindicó los liderazgos tecnocráticos, dijo que Milei se sentía un “profeta” y aseguró que el Gobierno “es intolerante” a la crítica.

Después de sus últimos desmarques, Macri afirmó que el kirchnerismo está “desarmado” y que no es el mismo del 2015 o 2019, en relación a los períodos electorales en que le tocó a él enfrentar a esa fuerza. A su vez, pareció minimizar la posibilidad de un acercamiento con Patricia Bullrich. “Ella está en La Libertad Avanza”, sostuvo.

A Macri le preguntaron sobre la reciente declaración de Sergio Schoklender , quien sostuvo que Aníbal Fernández había financiado a un abogado para montar una usina de denuncias contra dirigentes de Pro. Fue el marco del juicio oral en el que se revisan desvíos millonarios y un presunto fraude al Estado durante el programa Sueños Compartidos.

Encuentro Nacional de Legisladores PRO. pic.twitter.com/SUeZTWTSNz

“Fueron años muy duros en la Ciudad y después en la Nación, con ese ejército de demolición trabajando para que el cambio no avanzara. Por suerte, el cambio volvió a avanzar a partir de 2023 y hay que lograr que, esta vez, sea indestructible, y que el populismo no lo pueda volver a parar”, puntualizó.

Además, dijo que Milei no enfrenta un escenario similar al que tuvo Cambiemos, porque que el kirchnerismo no está articulado y ahora están “todos peleados”. Lo asoció a que la Justicia actuó en las causas de corrupción, en lo que pareció una alusión a la situación de la expresidenta Cristina Kirchner, que se encuentra en prisión domiciliara tras ser condenada en la causa Vialidad.

Macri encabeza hoy una cumbre de legisladores nacionales de Pro. El encuentro fue organizado por la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, actual vicetitular del partido amarillo. El objetivo es fortalecer “la presencia y la articulación política del partido a nivel nacional”, dijeron fuentes del macrismo.

“Independientemente de lo que suceda en términos electorales en 2027, el Pro tiene que llegar mucho más fortalecido como partido a ese momento de lo que hemos llegado al proceso electoral de 2025”, remarcó Martínez.

Durante la reunión, Macri habló sobre la situación política nacional, la agenda de gestión y “el rol del Pro en las provincias”.

Entre otros, concurren el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; el diputado y secretario general de Pro, Fernando de Andreis; y los legisladores porteños Silvia Lospennato, Darío Nieto, Laura Alonso, Waldo Wolff, Rocío Figueroa, Patricia Glize, Ignacio Parera, Sergio Siciliano y Gimena Villafruela. También participan los dirigentes bonaerenses Agustín Forchieri, María Sotolano, Rita Salaberry, Natalia Blanco, Leticia Bontempo, María Paula Bustos, Martín Endere, Julieta Quinteros, Alejandro Rabinovich, María Laura Ricchini y Fernando Rovello. Además, se sumaron los senadores Pablo Petrecca, Alex Campbell, Guillermo Montenegro, Jorge Schiavone y Juan Manuel Rico Zini.

También fueron los representantes de Entre Ríos, Chubut, Santa Fe, Neuquén, Mendoza, Chaco, Misiones, San Juan, Córdoba, Tucumán, Jujuy, Corrientes y Santiago del Estero.

Fuente: La Nación