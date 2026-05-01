Tras la difusión de los gastos, la empresa Nucleoeléctrica cortó las tarjetas corporativas

Juan Martín Campos , presidente de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina, eliminó el uso de tarjetas de crédito corporativas para viajes, luego de la difusión de un documento , incluido en el informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que expuso consumos injustificados en el exterior de autoridades de la empresa energética.

“He ordenado modificar este esquema que quedó obsoleto, discontinuando el uso de tarjetas de crédito corporativas para viajes, con el objetivo de simplificar, transparentar y centralizar la administración de los recursos del canon diario para viajes al exterior”, anunció Campos, tras la difusión del informe.

La empresa no había respondido las consultas de LA NACION sobre los gastos hasta la publicación de la información.

En relación con el informe presentado sobre gastos realizados con tarjetas corporativas de Nucleoeléctrica Argentina S.A. el último año, dichos consumos se realizaron en el marco de un esquema formal que cuenta con rendición obligatoria, por lo que todo gasto efectuado que no se… https://t.co/ovD3P4K4qN

Entre los gastos de las autoridades de la empresa aparecían pagos a discotecas en Madrid, compañías de servicios de playa en Valencia, peluquerías, free shops, casas de ropa en el extranjero, hoteles y restaurantes en distintas partes del mundo. Además, hay más de 400 adelantos de efectivo por unos $56 millones. Todos los movimientos se registraron entre marzo de 2025 y febrero de 2026, período que coincide casi en su totalidad con la gestión de Demian Reidel , exasesor de Javier Milei, al frente de la empresa.

Reidel negó haber usado tarjetas corporativas de la empresa estatal para gastos personales y reclamó que se investigue “hasta el último peso” gastado por los funcionarios con esos plásticos.

Ante las versiones periodísticas, aclaro: mis resúmenes de tarjeta corporativa no muestran ningún gasto personal. Cero Discotecas ni Servicio de playa ni free shop ni nada. Los artículos mezclan datos de todas las tarjetas de la empresa. intentar asignarmelo a mi es mala fe…

Juan Martín Campos , que sucedió a Reidel, argumentó que los consumos “se realizaron en el marco de un esquema formal que cuenta con rendición obligatoria” y, por lo tanto, todo gasto que “no se considere justificado” debía ser devuelto. De todas formas, no se precisó si los consumos identificados en el informe fueron devueltos.

“El sistema de tarjetas corporativas, vigente desde 2020, era utilizado principalmente para abonar el canon diario a los agentes que prestaban funciones en el marco de viajes laborales al exterior, así como también para gastos de representación vinculados a funciones directivas”, agregó Campos en su descargo.

La documentación que permitió identificar los gastos fue parte de las respuestas escritas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante las consultas de los diputados. El “Reporte Tarjeta Corporativa Nucleoeléctrica Argentina S.A.”, de la cuenta 338402 tiene 58 páginas, posee fechas, detalle de las operaciones e importes en US$ y en pesos . Es decir, muestra todos los gastos solventados a lo largo de un año con fondos de la empresa pública. Como explicó LA NACION al revelar el tema, no precisa quién hizo cada erogación. Tampoco aclara si se utilizó uno o varios plásticos.

En el listado se mezclan consumos vinculados al rubro energético como “Nuclear Energy Institu”, “Zachry Nuclear Enginee”, “Org. of Canada Nuclear”, con decenas de consumos en hoteles, restaurants, casas de ropa y gastos personales como peluquerías, perfumerías y cosméticas.

“Una de las primeras medidas que tomé como Presidente de Nucleoeléctrica fue ordenar un análisis detallado de los consumos en el extranjero de las tarjetas corporativas, y en aquellos casos en los que se identificaron inconsistencias o falta de justificación suficiente, se aplicaron los procedimientos administrativos correspondientes, incluyendo la devolución de los montos por parte de los agentes involucrados”, agregó Campos.

El informe de la tarjeta corporativa de Nucleoeléctrica contiene pagos con varias aerolíneas como Air Europa, American Airlines o United, consumos arribas de los aviones, pero los montos más importantes se registran en hoteles, y en una cadena de alquileres temporarios . Entre los hoteles, se observan pagos al “Hotel Mayorazgo”, en Madrid, “Facade Hotel Amsterdam”, “Hotel Du Parc Baden AG”, en Suiza, y “St Regis Hotel Singapor”, en octubre de 2025. En noviembre, se registraron operaciones con “Hotel Melia Castilla”, “Gale Miami Hotel and R” y “Windsor Leme Hotel”, cuyo nombre coincide con uno ubicado en Río de Janeiro.

En diciembre, el rastro de la tarjeta corporativa lleva la mirada al “Vienna Marriot Hotel” y el “Meliá Vienna”, en Austria. La fechas coincide con una foto publicada por Reidel en la capital austríaca junto a Rafael Grossi , director general del Organismo Internacional de Energía Atómica. La misma escena se dio el 28 mayo de 2025 en esa ciudad. Dos días después, la tarjeta registró un gasto de US$1772,17 en el Hotel Meliá de Viena.

Fuente: La Nación