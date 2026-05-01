Passalacqua anticipó el fin de la “Aduana Paralela” en Misiones, en un anuncio de alto impacto político

POSADAS. En un anticipo de alto voltaje político y fuerte impacto económico, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua , anunció el fin del mecanismo de cobro anticipado de Ingresos Brutos conocido como la “Aduana Paralela”.

Fue esta mañana, durante el discurso de inicio del 54° período de sesiones ordinarias de la Legislatura, cuando Passalacqua sorprendió a propios y extraños con la medida más audaz en sus dos mandatos como gobernador.

“No habrá más cobro de ningún tipo en los puestos de control de acceso a Misiones , quedando los mismos únicamente para verificación de documentación”, subrayó, ante la atenta mirada de legisladores, el gabinete completo, intendentes y los jueces del Superior Tribunal.

Misiones es considerada una de las provincias más agresivas en la retención de los anticipos de Ingresos Brutos, y su sistema de control y cobro a través de enormes puestos ubicados en la frontera con Corrientes, sobre las RN12, RN14 y RN2, se asemejan a una Aduana entre países.

La eliminación de estos cobros es una medida largamente requerida por círculos empresarios, firmas extra zona y también por la oposición política desde hace años. Últimamente, LLA-Misiones, lo tomó como una de sus grandes banderas.

Pero Passalacqua tomó la iniciativa y se anticipó a todos, dejando a los libertarios sin un proyecto que pretendían llevar al recinto el próximo jueves, cuando comiencen las sesiones ordinarias.

“Para enfrentar con hechos concretos la crisis producida por la contracción económica, instruí al Ministro de Hacienda a la suspensión del pago a cuenta del control fiscal en Ruta desde el 1° de julio y por el término de 12 meses, en primera instancia”, dijo Passalacqua.

Según pudo saber LA NACIÓN de fuentes oficiales, el Gobierno de Misiones realizará una evaluación fiscal y política para decidir en 2027 si la medida es para siempre. Incluso podría contemplar la demolición de los enormes puestos, en un acto de alto impacto simbólico.

Automáticamente, desde el 1° de julio unas 16.500 pymes ingresarán mercadería a Misiones sin pagar, mientras que 873 grandes empresas pagarán el anticipo digitalmente, el preparar los embarques a la tierra colorada.

Este polémico sistema de cobro arrancó en 2011 y generó múltiples demandas que llegaron a la Corte Suprema de Justicia, con fallos en contra. También hubo grandes empresas que dejaron de venderle a Misiones, o bien amenazaron a sus clientes en la provincia con dejar de proveerlos, ante los suculentos “saldos a favor” acumulados, en parte por este agresivo sistema de cobro.

Del otro lado, hubo otras provincias, como Jujuy, que vinieron a estudiarlo por su efectividad para recaudar.

Ninguna otra provincia cobra anticipos de IIBB a camiones, pero también es cierto que Misiones tiene ventajas geográficas para practicar este control, únicas, ya que tiene una pequeña frontera con el resto del país, y el resto es todo límite con Paraguay y Brasil.

“El 95% del padrón de contribuyentes, queda excluidas de ese pago a cuenta, las restantes 873 grandes empresas que quedan incluidas realizarán el pago a cuenta de forma global, digital, mensual y simplificada, lo que significará un ahorro de gastos administrativos agilizándose además el tráfico de ingreso a la provincia”, explicó Passalacqua.

El anuncio de Passalaqua generó reacciones favorables de la oposición , y dejó más bien perplejos a los miembros del oficialismo, sorprendidos por el impacto de la medida. Y porque nadie sabía a ciencia cierta qué pensaba el jefe político, Carlos Rovira , sobre la misma.

En Misiones, casi todas las figuras del oficialismo tienen un temor reverencial a decir públicamente algo que vaya en contra de los lineamientos que baja Rovira.

Según pudo saber LA NACIÓN, la iniciativa de la medida la tomó el propio Passalacqua y la trabajó técnicamente junto al Ministro de Hacienda, Adolfo Safrán .

Sin embargo, Safrán públicamente le restó algo de importancia al afirmar hoy que no tendría un impacto fiscal muy significativo, pero servirá para demostrar que el problema no es la Aduana (sic), “esa no es la solución a los problemas económicos de Misiones”.

Hace un mes, el titular de LLA-Misiones, Adrián Núñez , quien también es vicepresidente de la Legislatura, propuso justamente eliminar esta llamada “Aduana Paralela” como uno de los dos proyectos de ley fuertes con los que pretende copar la agenda legislativa del año que hoy arrancó. El otro es derogar la Ley de Lemas.

“El alivio es necesario, pero aún queda mucho por hacer. Que el gobernador haya tomado esa decisión importa el éxito de la política de Javier Milei y de su política liberal y por eso la Libertad Avanza en Misiones”, le dijo Nuñez a LA NACIÓN.

Nuñez impulsará un proyecto para reducir drásticamente los “saldos a favor” de Ingresos Brutos que acumula Misiones con sus contribuyentes.

Esta provincia es, por lejos, la que más dinero debería devolverle a los pagadores de impuestos provinciales por este concepto.

Según un estudio de la Dirección de Rentas de Córdoba, hace dos años Misiones acumulaba el equivalente a 14 meses de recaudación de IIBB en “saldos a favor”, mientras que el resto de las provincias y CABA, solamente tenían entre 2 y 4 meses.

“Ahora los libertarios se van a colgar la medalla”, le dijo a LA NACIÓN, Héctor “Cacho” Bárbaro , diputado provincial y líder del PAYS, el partido que más ataca las políticas libertarias en Misiones.

“Estoy a favor, me parece que es una de las cosas que tenía que revisar el Gobierno, muy buen timing de Passalacqua para el anuncio”, dijo el exgobernador Maurice Closs , quien viene pidiendo varios cambios de fondo a lo que el llama “vacas sagradas” de la Renovación.

Pero más allá de las reacciones de la oposición, lo que quedó en evidencia en la jornada es que Rovira, el jefe máximo del oficialismo, no celebró la medida de Passalacqua ni la apoyó públicamente. Según pudo averiguar LA NACIÓN, no se trató de una medida impulsada por él.

Rovira controla políticamente a Misiones desde hace casi un cuarto de siglo, y en los mandatos de Oscar Herrera Ahuad y Passalacqua (entre 2015 y la actualidad), las decisiones fuertes como las de hoy las tomó siempre él, en persona, mientras que los mandatarios fueron los ejecutores y gestores.

Tras el acto, Rovira y Passalacqua no se mostraron juntos y ambos salieron a saludar por separado a las agrupaciones políticas del aparato renovador en Posadas, que fueron movilizadas para concentrarse en la puerta de la Legislatura.

La Renovación fue relanzada hace tres semanas por Rovira, que le cambió el nombre tras más de dos décadas por “Encuentro Misionero”, en un nuevo intento por esquivar el cansancio de una parte importante del electorado.

En ese cónclave, no fue invitado Passalacqua ni figuras cercanas a él, Rovira no lo elogió ni una sola vez y lo criticó en dos ocasiones. También, ordenó dar marcha atrás con la disolución de MisioPharma SE, una firma estatal creada en la pandemia para producir aceite de Cannabis.

Passalacqua había anunciado días antes que compraría este insumo para los hospitales públicos a terceros en lugar de producirlos a un costo mayor, ahorrando dinero. Pero Rovira salió a decirle a su tropa que había que “conservar las instituciones del Estado” en épocas de vacas flacas, para relanzarlas cuando el fisco volviera a tener recursos.

Días después, la Asamblea de accionistas de MisioPharma, integrada por funcionarios, dio marcha atrás con la disolución que había ordenado el gobernador por Decreto.

En los círculos políticos dan por descontado que Hugo Passalacqua, habilitado por la Constitución, quiere reelegir en 2027, algo que no convence a Rovira.

Passalacqua, que tiene 68 años, se convertiría así en el único misionero en ser tres veces gobernador, de tener éxito en las urnas.

Fuente: La Nación