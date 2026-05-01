Santa Fe: murió un sargento del Ejército mientras hacía ejercicios de buceo en un cuartel

Un sargento del Ejército Argentino murió este jueves tras sufrir un episodio de ahogamiento en el predio militar de la ciudad santafesina de Santo Tomé .

El hecho ocurrió en horas del mediodía en el Batallón de Ingenieros Anfibios 121, cuando el sargento Diego Gonzalo Frías, de 38 años y oriundo de Buenos Aires, se encontraba realizando ejercicios vinculados a la aptitud de buzo de Ejército, en el marco de una instancia de formación.

En esta circunstancia, Frías sufrió un paro cardiorrespiratorio , por lo que en un primer momento fue asistido en el lugar y luego fue trasladado de urgencia al Hospital Cullen.

El militar ingresó en estado delicado y quedó bajo atención médica, pero con el correr de las horas su cuadro se agravó y por la tarde se confirmó el fallecimiento.

Las actuaciones legales quedaron a cargo de las autoridades judiciales correspondientes, que investigarán las circunstancias en las que se produjo el lamentable suceso y ordenarán las pericias necesarias.

Con hondo pesar informamos el fallecimiento del sargento Gonzalo Diego Frías, durante un acto del servicio. Acompañamos a su familia, amigos y camaradas en este difícil momento. pic.twitter.com/Hj7WxgKJ8X

Desde Ejército Argentino expresaron su dolor por lo ocurrido y compartieron sus condolencias a la familia y a los camaradas del sargento fallecido.

"Con hondo pesar informamos el fallecimiento del sargento Gonzalo Diego Frías, durante un acto del servicio. Acompañamos a su familia, amigos y camaradas en este difícil momento", dice el mensaje compartido en la red social X.

Fuente: Clarín