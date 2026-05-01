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Santa Fe: murió un sargento del Ejército mientras hacía ejercicios de buceo en un cuartel

Redacción CNM mayo 01, 2026

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Un sargento del Ejército Argentino murió este jueves tras sufrir un episodio de ahogamiento en el predio militar de la ciudad santafesina de Santo Tomé .

El hecho ocurrió en horas del mediodía en el Batallón de Ingenieros Anfibios 121, cuando el sargento Diego Gonzalo Frías, de 38 años y oriundo de Buenos Aires, se encontraba realizando ejercicios vinculados a la aptitud de buzo de Ejército, en el marco de una instancia de formación.

En esta circunstancia, Frías sufrió un paro cardiorrespiratorio , por lo que en un primer momento fue asistido en el lugar y luego fue trasladado de urgencia al Hospital Cullen.

El militar ingresó en estado delicado y quedó bajo atención médica, pero con el correr de las horas su cuadro se agravó y por la tarde se confirmó el fallecimiento.

Las actuaciones legales quedaron a cargo de las autoridades judiciales correspondientes, que investigarán las circunstancias en las que se produjo el lamentable suceso y ordenarán las pericias necesarias.

Con hondo pesar informamos el fallecimiento del sargento Gonzalo Diego Frías, durante un acto del servicio. Acompañamos a su familia, amigos y camaradas en este difícil momento. pic.twitter.com/Hj7WxgKJ8X

Desde Ejército Argentino expresaron su dolor por lo ocurrido y compartieron sus condolencias a la familia y a los camaradas del sargento fallecido.

"Con hondo pesar informamos el fallecimiento del sargento Gonzalo Diego Frías, durante un acto del servicio. Acompañamos a su familia, amigos y camaradas en este difícil momento", dice el mensaje compartido en la red social X.

Fuente: Clarín


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