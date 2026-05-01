“Siempre en mi corazón”: murió una joven que agonizó un mes con el 80% del cuerpo quemado y que despertó para despedirse de su familia

Lucía Antonela Karg (29) estaba en el bar "El Patio" en Villaguay,Entre Rios, cuando el local se incendió y una fuerte explosión sacudió a todo el barrio. Era la noche del viernes 27 de marzo. La joven quedó atrapada en el restó y sufrió quemaduras en el 80% del cuerpo. Durante su internación, llegó a despertarse y logró comunicarse con su familia. Pero su salud empeoró en los últimos días y murió tras más de un mes de agonía.

"No puedo entender que no vas a estar en este mundo físico, pero siempre vas a estar en mi corazón", escribió su novio tras el fallecimiento.

Lucía trabajaba en "El Patio", un restó bar en la esquina de San Martín y 9 de Julio en Villaguay, una ciudad ubicada en el centro de Entre Ríos. Hasta allí llegaron los vecinos alertados por las llamas del incendio, que se elevaban varios metros y se diluían en una columna de humo.

Uno de esos testigos estaba grabando un video de la situación cuando los sorprendió una explosión que reavivó el fuego, ante la desesperación de los lugareños.

El incendio se originó en el patio cervecero del bar, donde se hacían tareas de cocina y había equipos conectados a garrafas de gas. Dos tubos de gas de 45 kilos explotaron.

Cuatro personas sufrieron heridas, tres con quemaduras graves. Una de esas víctimas era Lucía. Primero la llevaron a un hospital local y después, ante la gravedad de su salud, la derivaron a Paraná.

Su condición era crítica, con quemaduras en el 80 por ciento del cuerpo. Por eso la trasladaron al Sanatorio Güemes, en la Ciudad de Buenos Aires.

Hace dos semanas, su familia comunicó que la joven se había despertado y había recobrado la conciencia. "La pudimos ver y logramos comunicarnos con ella para transmitirle tranquilidad, ella aún no puede hablar pero logra responder sí o no con su cabeza", aseguraron ese 17 de abril sus seres queridos.

El episodio ocurrió durante la noche del viernes en Villaguay y provocó un amplio operativo de emergencia en una zona céntrica de la ciudad.

El panorama parecía aclararse para Lucía. Los médicos proyectaban una serie de ejercicios para que recuperara la fuerza de su cuerpo, mientras se mantenían estables los valores de fiebre.

Sin embargo, en la madrugada del jueves su condición volvió a empeorar . Murió ese mismo día, cerca de las 17.

El novio de Lucía la definió como "una gran persona, una buena amiga, una buena hija, una buena hermana, una guerrera". Y añadió en un comunicado que difundieron medios locales: "No puedo entender que no vas a estar en este mundo físico, pero siempre vas a estar en mi corazón".

A él se sumó la hermana de Lucía, Romina Karg. "Solo pienso en vos retándome para que no llore y tratar de ser fuerte, pero es imposible. Mi persona favorita ante cualquiera, sos irremplazable, la mejor hermana que podría haber tenido y sobre todo la mejor compañía", escribió en Facebook.

"Perdón por contar esto, pero cancelábamos planes con nuestras propias amigas para estar juntas, solas y tranquilas como nos gustaba estar, nadie más que nosotras va a entender esos momentos de felicidad juntas que hoy los valoro y van a ser mi fortaleza", siguió su sentido mensaje de adiós.

"No me arrepiento de nada y me quedo tranquila de haber estado hasta el último momento con vos, juntitas. Fuiste increíble, con fortaleza como nadie , trabajadora, de carácter fuerte pero siempre respetuosa, intentando que todo salga bien, dando todo por ver bien a los demás y esas cosas van a quedar en cada corazón que tocaste , que son muchos", expresó en ese posteo.

Y concluyó: "Estoy muy orgullosa de decir que sos mi hermana, esa que peleó por vivir . Te voy a amar y recordar cada día por el resto de mi vida".

A más de un mes del incendio del bar, siguen internados Martín Kloster (43) y Nicolás Conci (25). Kloster sufrió quemaduras de primer y segundo grado y un corte en una pierna y sigue en condición delicada; Conci tiene toda la cara quemada y daños en el sistema respiratorio y, aunque mostró signos de recuperación, sigue con picos de fiebre y delirio constante, según informó su familia.

Fuente: Clarín