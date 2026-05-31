Tras el asesinato de Agostina Vega, Actrices Argentinas convocó a la marcha de Ni Una Menos

El hallazgo del cuerpo de Agostina Vega , la adolescente de 14 años que había desaparecido hacía casi una semana en Córdoba , ocurrió pocos días antes de la tradicional marcha federal del Ni Una Menos que se realiza de forma masiva cada 3 de junio . En este marco, desde Actrices Argentinas repudiaron el femicidio y convocaron a asistir a la movilización programada para este miércoles.

“Este miércoles 3 de junio salimos, una vez más, a gritar Ni Una Menos ”, escribieron desde el colectivo feminista en la red social Instagram.

La historia llevaba a una publicación de la agrupación y observatorio de las violencias de género “ Ahora que si nos ven ”, que apuntaba a la responsabilidad de la Justicia en el caso de la adolescente, ya que el principal sospechoso, Claudio Barrelier , ya tenía antecedentes relacionados a la violencia de género.

“ Estamos hartas , No soportamos más vivir en esta realidad. Este miércoles también salimos a las calles por Agostina", sostuvieron en el posteo.

Este año, la marcha —que se realiza desde 2015, tras el femicidio de Chiara Páez — tiene como lema la frase “ Vivas, libres y desendeudadas nos queremos ”. “La deuda nos empobrece en cada hogar, el FMI vuelve a pedir que paguen los trabajadores más empobrecidos para beneficiar a los ricos que se están quedando con el país”, afirmaron desde el movimiento que lo organiza.

La noticia del femicidio de la adolescente generó gran repercusión en redes y muchas artistas (no solo del colectivo de Actrices) mostraron su descontento y lamentaron el hecho.

Una de las primeras fue la cantante y actriz Ángela Torres , quien publicó un sentido texto en su cuenta de Instagram. “Una mujer es asesinada cada 31 horas en la Argentina. A pocos días de una nueva marcha de Ni Una Menos, otra vez una nena fue víctima de una violencia que seguimos sin poder erradicar”, escribió.

“No alcanza con conmovernos cuando la noticia aparece en los medios. No alcanza con indignarnos por unos días. La violencia empieza mucho antes : en la indiferencia, en los comentarios que minimizan, en los prejuicios que repetimos, en las bromas que naturalizamos, en la educación que le dan a sus hijos", enumeró.

Y, para cerrar, apuntó a la responsabilidad de ambos lados: “Por eso la lucha no puede ser solamente de las mujeres. Los hombres tienen un lugar fundamental en este cambio . En cuestionar conductas que durante años parecieron normales. En hablar con amigos, con hijos, con hermanos. En no mirar para otro lado. En entender que la empatía también es una forma de compromiso. Ninguna persona debería crecer con miedo. Ninguna familia debería atravesar por un dolor así“.

Por su lado, Lali fue otra de las que compartió un posteo que exigía justicia por el crimen de Agostina.

“ El horror no para . Ni Una Menos es un grito urgente para pasarnos todos los pueblos que dejen de matarnos. ¡Este 3J nos vemos en las calles!“, decía el posteo que compartió Dolores Fonzi, una de las figuras más representativas del colectivo de Actrices Argentinas.

Fuente: La Nación