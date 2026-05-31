La historia de los nombres de las calles de Madariaga

Un informe especial del Archivo Histórico revela cómo, a través del paso del tiempo y el crecimiento, se trabajó para darle nombres a cada una de las arterias que hoy conforman el casco urbano.

Este pormenorizado informe, realizado por el Archivo Histórico, enumera el nombre que se les dio a las primeras arterias, cómo se trabajó para mejorarlas y nivelarlas, y cuando fue que se definió colocarles los nombres que actualmente conocemos en cada una de ellas.

La geografía de la ciudad de General Madariaga se traduce en un pueblo rural con calles de tierra aún; con muchos baldíos y calles por abrir.

Nuestra ciudad se funda, estructuralmente, como una especie de apéndice urbano irregular de la estación del Ferrocarril Sud. Perfil que difiere, sensiblemente, de la mayoría de los centros poblados bonaerenses, donde en mayor o menor medida, se observa los principios impuestos por los españoles, heredados de los romanos. Es decir, una traza en forma de tablero de ajedrez con una plaza central bordeada de edificios públicos como epicentro citadino.

El 1 de marzo de 1907, Benjamín Zubiaurre se dirige al ministro de Obras Públicas de la Provincia, Ángel L. Etcheverry para solicitar la aprobación de los planos del pueblo que se pensaba fundar con el nombre Tuyú. El plano definitivo es realizado por el ingeniero Esteban A. Belsunce, en noviembre de 1907, con modificaciones en quintas y chacras como también el número de calles proyectadas. Este plano fue aprobado el 11 de marzo de 1908, por resolución del Poder Ejecutivo.

En la reproducción de plano, aprobado en 1908, que se encuentra en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, se puede observar que las calles tenían nombre de establecimientos rurales de Norte a Sur: Juancho (en la actualidad Avda. Tuyú); Chajá (Arturo Etchegaray), La Esperanza (Benjamín Zubiaurre), Benjamín Zubiaurre (Urrutia), Arturo Etchegaray (Hipólito Yrigoyen), La Unión (Avellaneda), El Tala, (Dr. Carlos Madariaga), Avenida San Martín (hoy mantiene su nombre), Macedo, (Uruguay), Los Zorzales (Zoppi), Lonkoy (Martínez Ituño); La Constancia (Maistegui) y Las Tres Lomas (El Tala).

En 1910, en la calle La Unión, el ingeniero Arturo Shaw comienza con el primer trabajo de nivelación de la planta urbana. En 1912, se colocan piedras para los pasos en las bocas calles, de una partida de setenta mil kilos adquirida en una cantera de Tandil.

En 1912, durante la intendencia de Guillermo Martínez Ituño, se iniciaron las obras del sistema de alumbrado público eléctrico, previo contrato de concesión pública a favor de la firma Alfredo A. Martínez y Cía.

En 1913, la calle Avellaneda se transforma en el “centro” de la vida comercial, económica y social.

El 6 de marzo de 1935, en la intersección de las calles Avellaneda y Mitre, se inicia el pavimento urbano del pueblo; empleando la empresa contratista Corporación General de Obras Públicas, Financiera y Comercial (Lemmi, Tiribelli y Cía.), alrededor de cincuenta obreros.

Imposición y cambios de nombres

En junio de 1913, a través de una solicitud del Círculo Avellaneda remitida por la Intendencia en la cual se pide que “se dé el nombre de Presidente Avellaneda a una calle de este pueblo, el Honorable Concejo en sesión de fecha 28 de mayo ha dictado la siguiente resolución: Primero. De acuerdo con lo solicitado por el Círculo Avellaneda cámbiese el nombre de la Calle Unión de este pueblo, por el de Presidente Avellaneda. Segundo. Comuníquese”.

Existiendo una Comisión Nacional de homenaje a Teniente General Julio Argentino Roca (Ley 12167) encargada de levantar un monumento en la ciudad de Buenos Aires y mandataria de promover en todo el territorio argentino dicho homenaje, es por eso que, el 7 de octubre de 1941, se decreta “que la calle que actualmente lleva el nombre de Sarmiento desde la Av. San Martín en toda su extensión hacia el Sur pase a llamarse General Julio A. Roca”. El 14 de febrero de 1942, se deja sin efecto el decreto por el cual se cambiaba de nombre a la calle Sarmiento por la de General Julio A. Roca por “no estar facultados los comisionados para modificar la nomenclatura de las calles”.

A raíz del centenario de la muerte del General Juan Lavalle, el 9 de octubre de 1941, se le dará nombre a una calle céntrica, bajo una resolución del 28 de septiembre de 1941. Con respecto a esta calle, en el libro de la secretaría de Gobierno N º 15, Registro oficial 23-3-59 al 31-12-59, en foja 105 (25 de septiembre de 1959) se reglamenta el Decreto Nº 495, firmado por el Intendente Lucio Eber Jorge, el traslado de una placa a Lavalle que estaba en la intersección de Belgrano y San Martín, a la calle Lavalle.

El 28 de junio de 1948, se designa con el nombre de Presidente Hipólito Yrigoyen a la entonces llamada Teniente General José Uriburu, de acuerdo a la Resolución Nº 114.

En la Resolución Nº 252, del 18 de noviembre de 1949, el HCD había dado nombre a las calles del Barrio Belgrano: “Denomínase Leandro N. Alem a la primera calle al Oeste paralela a las vías del Ferrocarril General Roca ; la segunda calle al Oeste se llamará Chile. Las calles que tienen nacimiento en la Av. Rivadavia y Leandro N. Alem se denominarán de la siguiente forma: la que nace en Av. Rivadavia y corre hacia el Oeste se llamará Brasil; la primera al sud de la calle Brasil con nacimiento en Alem se llamará Uruguay, se llamará Paraguay a la segunda; la tercera se llamará Bolivia, la cuarta se llamará Perú, la quinta se llamará Colombia y la sexta, Venezuela.

El 21 de mayo de 1952, en la Resolución Nº 3, se promulga la ordenanza por medio de la cual se procede a completar “la nomenclaturación de las arterias de la planta urbana” y se designan las calles que carecen de nombre de El Tala al Sur: la primera, Juan Lavalle; la segunda, Esteban Echeverría; la tercera, 9 de Julio; la cuarta, 25 de Mayo; la quinta, Almafuerte; la sexta, José Ingenieros; la séptima, Martín Güemes; la octava, José Ingenieros; la novena, Libertad y la décima, Independencia. De Avda. Juancho al Norte: la primera, Fray Justo Santa María de Oro; la segunda, Cristóbal Colón; la tercera, La Pampa y la cuarta, Avda. Caseros.

En el Decreto Nº 9, con fecha 30 de septiembre de 1955, se “designa con el nombre de República Oriental del Uruguay a la calle de este pueblo que actualmente lleva el nombre de Macedo. En artículo siguiente a “la calle República Oriental del Uruguay, que fue designada por ordenanza del 16 de noviembre de 1949, llevará el nombre de Macedo, haciendo en realidad un enroque de nombres.

En la Resolución Nº 13, del 13 de mayo de 1958, se reglamenta la Ordenanza del 9 de mayo de 1958 en la cual “se denomina Guillermo Martínez Guerrero a la calle Sarmiento desde Lonkoy (hoy Maistegui) hasta el empalme con Ruta 74”.

Mediante la Resolución Nº 437, correspondiente al 3 de febrero de 1959, se promulga la ordenanza en que “se designa con el nombre de España, a la calle que corre entre Bolivia y Perú; Italia, a la calle que corre entre Perú y Colombia; Ecuador, a la que corre entre Colombia y Venezuela; Haití, México y Estados Unidos a las calles siguientes de Venezuela al Sur respectivamente, y Cuba, a la calle que corre en forma paralela a Chile”.

El Decreto Nº 115, del 29 de abril de 1960, se promulga la ordenanza por la cual “se designa con el nombre de Juan José Castelli, Domingo Matheu y Juan Larrea, las tres primeras calles que corren paralelas a la Avenida Buenos Aires por el lado Este, respectivamente”.

Con el Decreto Nº 542, correspondiente al 13 de junio de 1961, se promulga la Ordenanza Nº 87/61 en la que “se designa con el nombre de El Salvador y Guatemala respectivamente, las dos calles existentes al sud de la denominada Estados Unidos y antes de la ruta por El Tala y se designa también “con los nombres de: Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, respectivamente, las calles ubicadas luego de la denominada Cuba, de Este a Oeste”.

El 30 de agosto de 1961, en el Decreto Nº 602, se promulga la Ordenanza Nº 104/61 por la que “se designa con el nombre Canadá la calle continuación de Leandro N. Alem, a la altura de la calle Venezuela que pasa por Haití y termina en Estados Unidos”.

El 15 de septiembre de 1962, en el Decreto Nº 167, y de acuerdo a “los problemas que a diario se presentan en el tráfico de automotores en la calle Bartolomé Mitre, en el sector de doble mano, y considerando que el mayor aglomeramiento se produce a partir de la calle Echeverría y hasta la Avda. San Martín”, se decreta que “a partir del día 20 de Setiembre del cte. año, la calle Bartolomé Mitre será de mano única de Sur a Norte, en su tramo comprendido entre las calles Echeverría y Avda. San Martín, conservando su doble mano de Norte a Sur desde la calle Echeverría hasta Almafuerte”.

Bajo el Decreto Nº 1278, del 13 de mayo de 1964, se promulga la Ordenanza N° 177/64 por la cual “se designa con el nombre de Intendente Miguel B. Maistegui, la actual calle Lonkoy”.

El 1 de junio de 1970, y teniendo en cuenta que “es un deber de las autoridades municipales honrar a los vecinos que en el desempeño de cargos públicos hayan tenido actuación destacada; en el caso de don José Argentino Zoppi, se desempeñó como intendente de este Partido durante los años 1932 a 1936, en dicha gestión fue autor del primer plan de pavimentación de la ciudad el que significó un jalón extraordinario de progreso, asimismo gestionó la adquisición de inmuebles posibilitando la construcción del actual matadero Municipal, pista de carreras hípicas y el autódromo Municipal”. Mediante el Decreto Nº 3394, se designa a “la calle Tuyú, con el nombre de "Intendente José Argentino Zoppi". Se reemplaza a la Avda. Juancho, con el nombre de Tuyú y se destina con el nombre de calle Juancho a la calle N° 2 del Barrio Quintanilla.

El 15 de marzo de 1979, bajo el Decreto Nº 76, y de acuerdo con “la necesidad de reglamentar la cesión de calles derivadas de subdivisiones rurales en el ámbito del partido de General J. Madariaga”, se estable “como cesión obligada de terreno en fraccionamientos rurales, cuando corresponda, un mínimo de 15 m. de semiancho de calle” y que “las calles a ceder en fraccionamientos rurales, deberán ser ubicadas en trazas adecuadas para su realización, lo cual será previamente verificado por los organismos a quienes competa”.

Coincidiendo con el aniversario de nacimiento del Dr. Carlos Pellegrini, figura destacada de la histórica generación del 80, mediante decreto 628/80 del 10 de octubre de 1980 “se designa a la actual calle 1 con el nombre de Dr. Carlos Pellegrini.

En el Decreto Nº 190, del 31 de agosto de 1981, en el barrio Martín Fierro y con la finalidad de homenajear a personajes y escritores argentinos vinculados a nuestra literatura gauchesca, se considera oportuno nominar a las prolongaciones de calles con el nombre de los mismos desde Avda. Caseros hacia el norte: Avda. Rivadavia: Avda. Ricardo Güiraldes, calle Moreno: Hilario Ascasubi, calle Sarmiento: José Hernández, calle Belgrano: Rafael P. Velázquez y calle Mitre: Benito Lynch. También en este decreto se designan con los siguientes nombres a las calles que a continuación se detallan: desde Avda. Ricardo Güiraldes (ex-Rivadavia) hasta Benito Lynch (ex-Mitre) de Sur a Norte: Santos Vega, Don Segundo Sombra y Viejo Vizcacha.

A partir del día 12 de abril de 1982, según reza Decreto Nº 1971 y teniendo en cuenta los inconvenientes que origina el tránsito de doble mano en las calles Hipólito Yrigoyen e Intendente Urrutia entre Bartolomé Mitre y Manuel Belgrano, principalmente en horario pico, “las calles Intendente Urrutia e Hipólito Yrigoyen serán de mano única a saber: Intendente Urrutia: de Oeste a Este, en su tramo comprendido entre las calles Manuel Belgrano y Bartolomé Mitre, conservando su doble mano desde calle Saavedra a Avda. Catamarca. Hipólito Yrigoyen; de Este a Oeste, en el tramo comprendido por las calles Mitre y Belgrano, manteniendo la circulación en doble mano desde Arias hasta Avda. Buenos Aires.

El 23 de julio de 1984, con el Decreto Nº 300, se promulga la Ordenanza Nº 41/84 por la cual “se autoriza a denominar Avenida Presidente Arturo Illía a la continuación de la Calle N° 8 de esta ciudad en la sección comprendida en el ex tramo de la Ruta Provincial N° 74, desafectada de la misma, desde la Avda. 1 Dr. Carlos Pellegrini hasta el derivador de tránsito en el que converge la Ruta actual Provincial N° 74”. También se denomina Intendente Rimondi a la promulgación de la Avda. 1 Dr. Carlos Pellegrini, desde la intersección con la Avda. Buenos Aires hasta la calle Rivadavia; 20 de Junio a la primera calle paralela a las vías del Ferrocarril General Roca, al oeste de las mismas, desde la calle Venezuela hasta la Avda. Presidente Arturo Illía; Venezuela a la continuación de la calle Maistegui hacia el oeste de las vías del Ferrocarril General Roca; Líbano a la actual calle de circunvalación oeste (Barrio Belgrano) ; Yugoeslavia a la actual calle de circunvalación norte (Barrio Belgrano) ; Suecia a la primera calle paralela a las vías del Ferrorarril General Roca, al norte de Yugoeslavia; Islas Malvinas a la segunda paralela a las vías del Ferrocarril General Roca al norte de Yugoeslavia; Unión Soviética a la tercera paralela a las vías del Ferrocarril General Roca al norte de Yugoeslavia; Israel a la cuarta paralela a las vías del Ferrocarril General Roca al norte de Yugoeslavia; India a la primera calle al norte de Yugoeslavia, entre Israel y Suecia; China a la segunda calle al norte de Yugoeslavia, entre Israel y Suecia y, por último, Japón a la tercera calle norte de Yugoeslavia, entre Israel y Suecia.

La Ordenanza Nº 450, del 25 de enero de 1990, impone que se “agregue a la calle 37 la nominación Gobernador Brigadier General Juan Manuel de Rosas".

A través de la Ordenanza Nº 728, del 16 de septiembre de 1994, se impone el nombre de Ingeniero Agrónomo Carlos Olavarría a la calle 25, en homenaje a la destacada actuación en la comunidad a través de cumplir con el rol de jefe del INTA y de integrar la Comisión Forestal Municipal, entre otras actividades. En esta misma fecha, en la Ordenanza Nº 729, y con motivo de la presentación de un expediente de María Rosa Arancedo de Barbe, se impone el nombre de Esquina del viejo Cosme a la intersección de las calles Avellaneda y Moreno. Este homenaje recae en que la trayectoria de la vida de Don Cosme Martino fue ejemplar, destacándose en la actividad comercial, deportiva y musical, proyectándose en acciones solidarias y comunitarias que perduran en General Madariaga.

El 16 de diciembre de 1994, en la Ordenanza Nº 741, “se designa con el nombre de Intendente Domingo Cabrera a la calle 17, que comienza en la Avda. Buenos Aires y se prolonga hasta el acceso a la Ruta Nº 56”. Cabe destacar que Domingo Cabrera tuvo una prolongada y eficaz intervención en el quehacer político del partido y que desde fines del siglo XIX actuó como integrante del Concejo Deliberante y luego como intendente municipal, en 1903, como reconocimiento a su honestidad y eficacia en el manejo de los intereses comunales. Teniendo, además, una decisiva participación en la cúspide de la radicación en el Divisadero de la Municipalidad, paso que posibilito el incesante adelanto y progreso del Partido.

En 1995, el Rotary Club de General Madariaga, propone el nombre de Doctor Albert Sabin para el pasaje existente entre las calles Martínez Ituño y Zoppi y entre la Escuela Nº 1 y el barrio Fonavi. Sabin fue quien desarrolló la vacuna contra la poliomielitis, que lleva su nombre y que permitió, desde el año 1953 a la fecha, evitar el padecimiento de dicha enfermedad a millones de niños en el mundo. Como benefactor de la humanidad merece ser recordado con la imposición de su nombre a una arteria de la ciudad, lo cual se concreta el 10 de agosto de 1995, con la Ordenanza Nº 766.

En la Ordenanza Nº 946, del día 28 de agosto de 1997, se impone el nombre de José Antonio Latuf a la calle 9. Dicha ordenanza menciona “que en el mes de diciembre de 1996 se cumplieron 40 años de la hazaña llevada a cabo por el piloto nativo de nuestra ciudad "Tete" Latuf, el "Rebelde", en el Gran Premio de Turismo de Carretera de la República Argentina, adjudicándose el Primer puesto en la Categoría no ganadores y peleando el Primer puesto en la última etapa con pilotos de renombre nacional como los Hermanos Oscar y Juan Gálvez, Marcos Ciani, Carlos Menditeguy, Ernesto Petrini, Roux y otros” y “que hablar de José Antonio Latuf significa enumerar un sin fin de virtudes reflejada en su corta trayectoria deportiva y sus dones de hombre de bien”.

El 8 de junio de 2000, se impone el nombre de 20 de Noviembre a la calle interna entre Zubiaurre y Etchegaray del barrio Tuyú 2. En la Ordenanza Nº 1184, se aclara justamente que “el nombre elegido alude a un hecho histórico trascendente de la historia argentina como lo fue la Vuelta de Obligado, el 20 de noviembre de 1845”.

Con la Ordenanza Nº 1360, del 8 de agosto de 2002, “se designa a la calle 8, en el sector comprendido entre las calles 1 (Carlos Pellegrini) y la 25 (Ingeniero Carlos Olavarría) con el nombre de Monseñor Carlos Mateo Silvestri. Ocasión oportuna para homenajear su labor pastoral de 37 años. Realizó su misión eclesiástica desde 1960 en nuestra comunidad y llevó adelante su vocación evangelizadora hacia los distintos barrios, impulsando la remodelación de la Capilla de Nuestra Señora de Luján en el Barrio Belgrano, la construcción de la Capilla de la Medalla Milagrosa en el Barrio San Martín, sobre calle 8 y acompañaba al momento de su fallecimiento la ejecución de la Capilla de San Cayetano en el Barrio Quintanilla.

El 13 de mayo de 2004 -Ordenanza Nº 1471- se impone el nombre de Combatientes de Malvinas a la calle 41, entre Catamarca y Ruta Nº 56, con “la necesidad de reconocer y honrar, a los combatientes y caídos en la Guerra de Malvinas” y dado “el reciente cumplimiento del 22° Aniversario de la recuperación de nuestras Islas Malvinas”, según se menciona en la ordenanza.

En la Ordenanza Nº 1550, con fecha 12 de mayo de 2005, se impone “el nombre de Presidente Juan Domingo Perón a la calle colectora paralela a la Ruta Interbalnearia entre las rotondas de acceso a Pinamar y Villa Gesell, sobre mano oeste”.

El 12 de mayo de 2005, se designa con el nombre de calle Las Tropas a la que se extiende desde la calle Ricardo Güiraldes (camino El Modelo) hasta su conclusión en la parcela 28ª, quinta 73, Circ. II. La ordenanza que posibilita esta acción es la Nº 1552 y el proyecto es iniciado por un expediente presentado por la Sociedad de Fomento Barrio Martín Fierro.