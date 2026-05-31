denunció el faltante de pertenencias del interior de su auto en una cochera

MADARIAGA









Un hecho delictivo fue denunciado en las últimas horas en una vivienda ubicada en la calle Moreno al 1500, en General Madariaga, donde sustrajeron elementos del interior de un automóvil estacionado en una cochera.





El episodio ocurrió alrededor de las 00:30 horas, cuando la propietaria del inmueble salió de la vivienda a despedir a una visita. Al acercarse al garage con el propósito de cerrar el portón, observó que las puertas de su vehículo, un Chevrolet Corsa se encontraban abiertas.





Al revisar el habitáculo, la mujer constató el faltante de una campera rompeviento de color negra, dos cornetas de sonido marca Bomber (que estaban sin colocar en el asiento trasero) y una suma no especificada de dinero en efectivo en cambio.





Según consta en la denuncia policial, el rodado no presentaba daños en las cerraduras ni en los cristales, ya que se encontraba sin las medidas de seguridad colocadas. La damnificada estimó el valor de lo sustraído en $300.000 pesos argentinos.