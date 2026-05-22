Tránsito colapsado en el inicio del fin de semana largo: volcó un camión en la General Paz

Un enorme camión blanco con acoplado que transportaba un container volcó esta tarde sobre la avenida General Paz, a la altura del barrio porteño de Saavedra, en un viernes particularmente recargado en el tránsito por el inicio de fin de semana largo por el feriado del 25 de mayo.

El vuelco del camión se produjo a la altura de la General Paz y su cruce con la avenida Roberto Goyeneche, mano al río de la Plata, lo que complicó el tránsito en la zona durante varias horas dado que a la asistencia inicial de la emergencia se sumó luego una grúa para tratar de volver a a poner al camión sobre el asfalto.

Un equipo de médicos del SAME asistió de inmediato al conductor del camión, un hombre de 43 que sufrió algunas lesiones leves y, según los profesionales, no necesitó ser trasladado a un centro de salud.

También en la zona trabajaban agentes de la Policía de la Ciudad y bomberos junto a personal de la autopista para implementar un operativo de desvío del tránsito , dado que el camión volcado sobre un lateral del guardarail, ocupaba prácticamente un carril entero, el de la mano de circulación más lenta.

Poco después se sumó a la zona una grúa gigante con sus operarios para intentar levantar al camión y su carga con una pluma que manejaban con controles electrónicos.

El camión había volcado en la zona del denominado "Rulo" entre la avenida Panamericana y la General Paz, cuando el transporte de carga intentó tomar la curva para los vehículos pesados en sentido al Río de la Plata.

Au. Panamericana en ingreso a Av. Gral Paz. Reducción de carril sentido a Cabildo por choque. CABA #trnsito #movilidad

En otro tramo de la General Paz, la vital avenida que separa a la Capital Federal de la Provincia de Buenos Aires en la zona norte de la ciudad, hubo otro accidente que involucró a cuatro vehículos. Fue a la altura de la avenida de los Constituyentes, también mano al Río de la Plata.

En ese zona chocaron cuatro automóviles en cadena, en la zona aledaña al Parque Saavedra, frente a Tecnópolis, lo que obligó a un nuevo desplazamiento de médicos del SAME que llegaron con un helicóptero y ambulancias.

La sucesión de incidentes de tránsito en una tarde gris pero con gran circulación de vehículos complicaba el desplazamiento de quienes intentaban llegar desde la zona norte hacia la Ciudad de Buenos Aires, en una jornada en la que muchos automóvilies y camionetas inician un viaje a otras regiones del país para iniciar el descanso del fin de semana largo por el feriado nacional del lunes.

Los servicios de alerta de tránsito de las aplicaciones marcaban esta tarde varios sitios en rojo, en especial en la autopista Panamericana y la General Paz por las demoras ocasionadas por los accidentes ocurridos esta tarde.

Fuente: Clarín