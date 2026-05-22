En medio de las internas el Gobierno busca mantener la agenda y envía cuatro proyectos de ley al Congreso

En medio de las internas, el oficialismo busca controlar la agenda: enviará en las próximas horas cuatro proyectos de ley al Congreso.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue el encargado de hacer el anuncio en redes. Detalló que enviarán una nueva Ley de Ludopatía , el "Super RIGI ", una nueva Ley de Lobby y la modificación a la Ley de Etiquetado Frontal de alimentos.

En lo que queda de la jornada estaremos enviando al Congreso de la Nación los siguientes proyectos de ley: - Ley de Ludopatía - Super RIGI - Ley de Lobby - Etiquetado Frontal Dios bendiga a la República Argentina. Fin.

A principio de mes el ministro de Economía, Luis Caputo, había adelantado: “El Súper-RIGI englobara todos esos sectores e industrias que hoy no existen en la Argentina, como refinamiento y laminado de cobre; producción de baterías de litio; producción de autos eléctricos; producción de paneles solares y turbinas eólicas; cadena de valor del uranio; productos industriales a partir de la pesca; fertilizantes de potasio y fósforo”.

Además había destacado que la tasa de impuesto a las Ganancias del RIGI es de 25%, mientras que en el Súper-RIGI será de 15% ; y que no habrá aranceles de exportación y que se incorporan exenciones para la importación, entre otros puntos.

La Ley de Etiquetado actual obliga a las empresas alimenticias a incluir octógonos negros en los envases para informar sobre excesos de grasas, sodio, azúcares y calorías. El oficialismo buscará derogar ese punto.

Días atrás, diputados del PRO y La Libertad Avanza presentaron ya una iniciativa propia sobre el tema. Hacen hincapié en que cada país del Mercosur tiene distintos estándares y que hay que unificarlos. “La coexistencia de cuatro sistemas de etiquetado distintos obliga a adaptar envases, fórmulas y líneas de producción para cada mercado, con costos que recaen especialmente sobre las pymes exportadoras y, en última instancia, sobre los consumidores”, señalan en los fundamentos. Por eso consideran que derogarla es lo que otorga mayor previsibilidad.

Por su parte, la ley de prevención de la ludopatía había tenido media sanción en Diputados en 2024. Sin embargo, nunca se trató en el Senado. El oficialismo estaba en contra del texto aprobado porque lo consideraba demasiado restrictivo y planteaba que podía afectar libertades comerciales, publicidad privada y competencias provinciales sobre el juego.

A su vez, Adorni informó la presentación de una "Ley de Lobby" . Se trata de un mecanismo que existe en otros países para obligar a funcionarios y legisladores a registrar reuniones con empresas, sindicatos u otros grupos que pueden influir en el pode r, como una herramienta de transparencia.

La oposición ya salió a criticar al oficialismo. "Adorni anuncia una ley de "Lobby". No me imagino nadie con menos autoridad moral en la materia. ¿Una ley de Ludopatía? Hace dos años que Diputados le dimos media sanción y el Senado la tiene cajoneada en comisiones que maneja LLA" , se quejó el diputado radical Pablo Juliano.

Monica Frade de la Coalición Cívica también le respondió a Adorni: "No te alcanza con corrupto. Sos chanta también. Aprobamos con 140 votos en el 2024, sin el apoyo de ustedes y aliados la media sanción de prevención de ludopatía. Ustedes no querían esas prohibiciones, igual que los satélites políticos decadentes. No les importó la salud mental de jóvenes y familias. Dejen de provocar. Renunciá impresentable ".

Redactora de la sección Política

Fuente: Clarín