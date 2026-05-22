La OMS se dio por notificada de la salida de la Argentina: debate caliente, comunicado con tachaduras y equilibrio para evitar una decisión inédita

La Organización Mundial de la Salud (OMS) realizó este viernes el plenario de su 79a. Asamblea Mundial y se dio por notificada de la salida de la Argentina del organismo. El detalle es que el comunicado oficial llegó con enmiendas, tachaduras y un gesto simbólico. Un juego de equilibrios que, al cabo de varias horas de debate, evitó una situación inédita: el reconocimiento formal de retirada de un estado miembro.

La OMS es uno de los organismos internacionales que el Gobierno criticó desde el inicio de la gestión, con cuestionamientos fuertes por los manejos de la pandemia. En 2025, la gestión de Milei inició el proceso para dejar de ser miembro de la entidad y en marzo pasado hizo formal su salida.

Sólo quedaba que la OMS ratificara que la Argentina deja de ser miembro. El planteo se trató en el comité B de la 79a. Asamblea General, bajo el título "Comunicaciones de la Secretaría General de Naciones Unidas como depositario de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud".

Este viernes pasado el mediodía, varios integrantes del gabinete de Milei celebraron la ratificación de la salida del país.

El primero en anunciarlo fue Pablo Quirno . "Esta decisión representa la culminación del proceso iniciado el año pasado por la firme voluntad del Presidente Javier Milei y confirma la efectividad jurídica de la decisión soberana adoptada por la República Argentina", escribió el canciller.

A él se sumó Mario Lugones , con un extenso posteo en redes sociales. "ARGENTINA RECUPERA SOBERANÍA SANITARIA", tituló, con mayúsculas, el ministro de Salud. "La salud de los argentinos se decide en nuestro país. Hoy la Asamblea Mundial de la Salud formalizó la salida de Argentina de la OMS. Una decisión anunciada hace más de un año y sostenida con convicción en todas las instancias que correspondían".

ARGENTINA RECUPERA SOBERANÍA SANITARIA La salud de los argentinos se decide en nuestro país. Hoy la Asamblea Mundial de la Salud formalizó la salida de Argentina de la OMS. Una decisión anunciada hace más de un año y sostenida con convicción en todas las instancias que… https://t.co/f1FXF2WpV3

Cuestionó la gestión de la pandemia de Covid y remarcó que, pese a la salida formal de la OMS, seguirá la colaboración y articulación con la Organización Panamericana de la Salud, sobre todo para vacunas y medicamentos.

"Tal como quedó demostrado con la labor técnica frente al brote de hantavirus, Argentina no abandona la cooperación sanitaria internacional. Establece en qué términos, con quién y para qué articula técnicamente", añadió.

Los mensajes fueron oportunamente replicados por Javier Milei , quien impulsó la salida de la OMS.

Sin embargo, la ratificación de la salida argentina llegó con tachaduras por parte de la OMS , en un gesto con carga simbólica : como ya había sucedido con Estados Unidos, el organismo buscó eludir reconocer por primera vez la retirada de un estado miembro, dado que en su constitución no se reconoce una cláusula de salida.

Así, la comisión que trató la notificación "acordó un texto de compromiso por consenso", como informó la entidad, que dejó abierta la posibilidad de ayuda con el país.

"La Asamblea, que en virtud de la Constitución de la OMS tiene el mandato de examinar estas cuestiones, tomó nota de la comunicación de Argentina y decidió que, si bien la OMS siempre acogerá con satisfacción la plena cooperación de Argentina en la labor de la organización, no se considera conveniente adoptar ninguna otra medida en esta etapa", añadió, con la ambigüedad del caso.

El organismo publicó la carta redactada a último momento de la sesión de este viernes. Lleva como título: "Enmiendas al proyecto de resolución contenido en la decisión EB158(12) (2026) titulado 'Retirada de la República Argentina de la Organización Mundial de la Salud'".

"La Septuagésima Novena Asamblea Mundial de la Salud, tomando nota de la recomendación contenida en la decisión EB 158 (12) titulada 'Retirada de la República Argentina de la Organización Mundial de la Salud' y del informe de la secretaría general", agrega.

"Habiendo tomado nota de la comunicación del Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina de fecha 25 de febrero de 2025, y recibida por el Secretario General de las Naciones Unidas el 17 de marzo de 2025, notificándole que la República Argentina se retira de la Organización Mundial de la Salud y que la retirada sería efectiva un año después de la recepción de dicha carta", prosigue la carta.

Entonces aparece la primera frase tachada , un cambio por el que la OMS se da por notificada del anuncio de la Argentina pero no reconoce formalmente la retirada.

"Notificando al Secretario General de las Naciones Unidas que la República Argentina se retira de la Organización Mundial de la Salud, con efecto a partir del 17 de marzo de 2026", es la frase que quedó invalidada en la versión final del comunicado.

En el párrafo siguiente, sobre la resolución adoptada por la comisión de la OMS, llega otra tachadura.

"(La Asamblea de la OMS) RESUELVE que, si bien la Organización Mundial de la Salud siempre acogerá con beneplácito la plena cooperación de la República Argentina en la labor de la Organización, no se considera conveniente tomar ninguna otra medida en esta etapa", reza la versión definitiva.

La frase tachada, en este caso, es: "Reconoce la retirada de la República Argentina de la Organización Mundial de la Salud, efectiva a partir del 17 de marzo de 2026".

Esa carta fue el resultado de un extenso debate, que incluyó extensas pausas por la exigencia de ver las versiones impresas del comunicado y una reunión de emergencia en el almuerzo para ajustar los detalles de la redacción.

Paraguay apoyaba el reconocimiento de la salida de la Argentina, mientras que un grupo de países preferían una declaración ambigua. Entre el representante paraguayo y el de Noruega redactaron la versión final, que intentó conjugar posiciones encontradas.

Esas diferencias volvieron a salir a la superficie por la tarde.

A la hora de la aprobación del documento, varios países pidieron la palabra para sentar posición.

El delegado chino destacó que la OMS es la organización con más autoridad en la gobernanza mundial de la salud. "China siempre apoya la labor multilateral, todos los miembros tienen que ser modelos para que la OMS funcione adecuadamente. El tema de la retirada de un país es sumamente sensible" , advirtió. Ocurre que la constitución no reconoce la posibilidad de que un estado miembro se vaya.

El delegado de China apuntó a las obligaciones financieras de los estados miembro, el establecimiento de un protocolo para que los países participen de actividades del organismo y también la fijación de normas para una reincorporación.

Por su parte, Bolivia "respetó" y destacó el "principio de soberanía" ejercido por Argentina. Y el grupo africano, a través de Sierra Leona, llamó la atención sobre la "integridad" de la OMS. "Nuestro grupo lamenta cualquier tipo de avance que socave la universalidad" del organismo, dijo. Además, subrayó el pedido para el cumplimiento de obligaciones financieras de los estados miembro.

Chile recordó que Argentina es un estado fundador de la OMS. "Nos parece que es muy importante seguir apoyando las decisiones que los países toman en forma soberana", subrayó.

Y El Salvador apuntó: "Nos alegra saber que un estado miembro de América ha cumplido con toddas las condiciones para cumplir este proceso y apoyamos firmemente las decisiones soberanas de Argentina. Instamos a la Secretaría a seguir con la universalidad, con presencia voluntaria de los estados miembro".

Como Argentina, también Estados Unidos anunció su salida de la OMS. Pero en su caso, al unirse en 1948, se reservó el derecho a abandonar el organismo. Esa posibilidad la activó Donald Trump, con acusaciones cruzadas con la Organización Mundial de la Salud.

En la 79a. Asamblea, la OMS suspendió el derecho a voto de Estados Unidos desde mayo de 2027 si no paga 280 millones de dólares en deuda. Ocurre que EE.UU. dejó de pagar las cuotas , en un golpe fuerte a los fondos de la OMS.

Ese punto también condiciona la posibilidad de abandono que se reservó ese país: para concretarlo, debe haber cumplido con todos los pagos y con un preaviso de un año. Así, su anuncio de retirada no pudo ser tratado por el organismo.

Según indicó la agencia AFP, siete países se declararon fuera de la OMS a fines de los años cuarenta, entre ellos la Unión Soviética. Sin embargo, la entidad los consideró inactivos y, cuando anunciaron su reincorporación, les exigió un pago por el período.

Fuente: Clarín