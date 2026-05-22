La asunción de un sindicalista en Chubut reunió a un gobernador, empresarios, diputados y gremialistas

A los 61 años y acompañado por funcionarios, empresarios, gremialistas y legisladores, el diputado nacional Jorge "Loma" Ávila asumió este viernes su cuarto mandato consecutivo en el poderoso Sindicato del Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables de Chubut con un mensaje de apuesta al futuro al sostener que la crisis en la región "está superada" y se pronunció a favor de "la minería" para ayudar al desarrollo provincial.

En un acto que se realizó al mediodía en el gimnasio del gremio ubicado en el llamado Kilómetro 5, en Comodoro Rivadavia, la ciudad natal de Ávila, el sindicalista estuvo acompañado por el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, el intendente local Othar Macharashvili que lució su tradicional sombrero panameño, el empresario Marcos Bulgheroni (CEO de Pan American Energy), uno de los jefes de la CGT, Cristian Jerónimo, el ex director de Anses, Diego Bossio, entre diputados, jueces y otros dirigentes sindicales.

La situación de la Cuenca del Golfo San Jorge fue el tema central del discurso del sindicalista y también fue retomado por las autoridades municipales y de la provincia tras la complejidad que afrontaron por los movimientos en las empresas del sector y el panorama mundial del petróleo.

En ese sentido, Ávila remarcó que “durante los años más complejos" de la cuenca tras "la salida de YPF y la caída de la actividad petrolera, el gremio logró sostener la defensa de los puestos laborales y avanzar en acuerdos con empresas como Pan American Energy, CAPSA, PECOM y otras operadoras que permitirán reactivar equipos y generar nuevas oportunidades de empleo”.

Ahora, para su nuevo mandato de cuatro años hasta 2030, dijo que “el objetivo es volver a encontrar el rumbo y garantizar estabilidad a los trabajadores , especialmente a quienes se encuentran próximos a jubilarse" y asegurar las paritarias del sector porque los petroleros “son quienes sostienen el crecimiento de la ciudad y la provincia”.

En otro tramo de su discurso, el sindicalista señaló que si bien “la crisis está superada” tenían que recordar que la cuenca estuvo "muy golpeada en los últimos años y fue maltratada por parte de un gobierno que principalmente hizo que YPF se fuera y eso se siente”.

Ávila afirmó desde el escenario que le podían "garantizar a los trabajadores que están que van a tener un futuro” en el sector hidrocarburífero a la vez que sorprendió al ratificar su aval al desarrollo minero. “Yo siempre defendí a Chubut y a los trabajadores, por eso ahora estamos por la minería porque es un futuro para nosotros ”, remarcó el también diputado nacional.

La nueva comisión directiva quedó integrada por Jorge “Loma” Ávila como secretario general y Emiliano Mongilardi como tesorero del gremio.

El flamante tesorero del sindicato expresó que “es un orgullo asumir esta responsabilidad y acompañar a Jorge ‘Loma’ Ávila en esta nueva etapa de nuestra organización. Vamos a seguir trabajando con compromiso, defendiendo las fuentes laborales y fortaleciendo a la familia petrolera”.

Además, ponderó el valor de Chubut en la economía nacional, afirmando que “hace más de 100 años que generamos energía para toda la Argentina”.

El gobernador Torres también habló ante la audiencia y destacó “la importancia de defender la soberanía y los recursos de la provincia” y señaló que el de los trabajadores petroleros "no es un gremio más, sino una organización que representa y defiende a los trabajadores de una industria que le dio y le sigue dando tanto a la Nación".

Torres también señaló que “aunque son tiempos difíciles, en 2025 Chubut tuvo récord de exportación” y apuntó que se debe "aprender de los errores porque hoy hay un horizonte distinto ”.

En representación de la CGT, Cristian Jerónimo acompañó al "Loma" Ávila en el acto y destacó "el compromiso del movimiento obrero con la defensa del trabajo, la producción y el desarrollo de nuestra región".

Fuente: Clarín