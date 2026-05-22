Chiqui Tapia juntó a los intendentes y prometió fan fest gratis para el Mundial

El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia , reunió a una veintena de intendentes de la provincia de Buenos Aires, en su mayoría del peronismo, para anunciar que la asociación de fútbol instalará pantallas gigantes y organizará fan fest gratuitos para el Mundial 2026 que se disputará a partir de junio.

El encuentro con los alcaldes bonaerenses se desarrolló en el predio de la CEAMSE (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado), que comanda desde enero de 2025, cuando fue designado por el gobernador Axel Kicillof .

Lo cierto es que la reunión con varios de los barones del conurbano es como una suerte de cábala del jefe de la AFA, ya que un encuentro similar se hizo antes del Mundial de Qatar 2022, donde Argentina se consagró campeón del mundo al derrotar a Francia en la final.

"Les comunicamos con orgullo que todos aquellos municipios que quieran instalar pantallas gigantes u organizar fan fest gratuitos contarán con el apoyo de la AFA, para que todos juntos alentemos a la Selección Argentina", transmitió Tapia a los jefes comunales.

El dirigente mantiene un fuerte vínculo con varios alcaldes del peronismo como Federico Otermín (Lomas de Zamora), Federico Achával (Pilar), Nicolás Mantegazza (San Vicente) y Gastón Granados (Ezeiza).

En esta oportunidad también sumó a algunos más alineados a Kicillof como Mariano Cascallares (Almirante Brown) y Lucas Ghi (Morón) y los camporistas Eva Mieri (Quilmes) y Damián Selci (Hurlingham). A ellos se agregaron Ariel Sujarchuk (Escobar) y Jaime Méndez (San Miguel), entre otros intendentes.

De esta manera, el mandamás de la AFA busca acercarse a los intendentes a menos de tres semanas del inició de la Copa del Mundo que se disputará en los Estados Unidos, México y Canadá.

Durante el encuentro, Tapia también conversó con los intendentes sobre la intención de "fortalecer los vínculos entre la empresa y los municipios, impulsando acciones coordinadas".

El presidente de la AFA viene trabajando con los intendentes y prometiendo que la asociación de fútbol financiará las actividades en los municipios durante el mundial.

Fuente: Clarín