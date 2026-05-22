Los mandatos en la pantalla

“¡Salvados!” (2004,EE.UU.), una comedia satírica pensada para el público joven, cuestiona la discriminación por orientación sexual, por embarazo adolescente y, en general, contra la presión social a quien actúa distinto. En una escuela evangélica, Mary, la protagonista, está de novia con un muchacho. Para su sorpresa, él le confiesa que es gay. Cree entonces que debe “salvarlo” haciéndolo heterosexual y para eso se acuesta con él. Pero el chico no cambia y, además, ella queda embarazada. Alguna amiga estricta la quiere volver al redil pero finalmente son más fuertes los consejos de otros amigos, y de su hermano, que resultan menos rígidos y más comprensivos.

“Poco ortodoxa” es una serie estrenada en Netflix basada en la historia real de Deborah Feldman, una joven judía criada en una comunidad muy religiosa y en la que ella se sentía asfixiada. Secretamente decide huir y viaja a Alemania donde vive su madre, también fuera de la comunidad. Allí, embarazada, encuentra a un grupo de músicos que la cobija y se atreve a presentarse en un conservatorio. Su vida cambia radicalmente, pero no sin dificultades.

Fuente: Clarín