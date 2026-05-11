Tragedia en Santa Cruz: un bebe de dos meses y dos adultos murieron por una explosión que destruyó un edificio

Una explosión seguida de un feroz incendio destruyó un complejo de departamentos en la localidad de Perito Moreno , en Santa Cruz . Las autoridades confirmaron este lunes que hay tres muertos : un bebé de dos meses y tres adulto. Además, hay otros cinco heridos en estado crítico.

Según el parte difundido por el Hospital Distrital Oscar Natale, las víctimas fatales son Franco Gómez (26), Jorge Valconte (30) y el bebé Gael Morales .

El parte médicos indicó además que hay cuatro chicos internados, de entre 8 y 12 años , tres de los cuales tienen quemaduras en el 80% de su cuerpo.

Además, hay una mujer de 38 años internada en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Distrital de Las Heras. Tiene quemaduras en el 35% del cuerpo.

El hecho ocurrió durante la noche del domingo en el barrio San Antonio de Padua , cuando las llamas comenzaron a propagarse rápidamente por el edificio afectado. Autoridades provinciales señalaron que continúan las tareas de remoción y de relevamiento de las personas afectadas.

"Lo que hicieron los bomberos en primera instancia fue poner sostenes, además de atacar el incendio, y tuvieron que pasar varias horas para el enfriamiento de los materiales, para que a primera hora de la mañana entraran y pudieran hacer la extracción de las víctimas ", afirmó Soledad Boggio, secretaria de la Gobernación de Santa Cruze, en diálogo con TN.

Por su parte, Sandra Gordillo, secretaria de Protección Civil de la provincia, en diálogo con TN, detalló que se realiza un relevamiento alrededor del edificio y las casas afectadas, como así también de los vecinos que debieron ser evacuados y trasladados a otros lugares.

Bomberos, personal policial y equipos de emergencia trabajaron durante toda la madrugada para rescatar a posibles sobrevivientes y remover los escombros.

Las autoridades acordonaron la zona mientras avanzan las pericias para establecer el origen de la explosión. La principal hipótesis apunta a una posible fuga de gas, aunque todavía no hubo confirmación oficial.

LAS IMÁGENES Y LAS NOTICIAS QUE LLEGAN DESDE PERITO MORENO SON REALMENTE MUY TRISTES Y DOLOROSAS. Estamos atravesando horas de enorme angustia por la tragedia ocurrida tras el incendio de una vivienda en la localidad. Desde el primer momento instruí a todo mi Gabinete para que…

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y aseguró que el Gobierno provincial brindará asistencia a los damnificados.

También se desplegó un operativo sanitario y social para contener a los vecinos afectados por la tragedia.

Según detalló el mandatario provincial, equipos de Salud, Seguridad, Desarrollo Social, Educación y organismos provinciales trabajan en la atención de los heridos, la asistencia social y el acompañamiento permanente a quienes hoy están atravesando esta situación tan difícil.

También se activaron todos los protocolos sanitarios y operativos necesarios para garantizar la atención médica correspondiente, así como también las tareas de emergencia y asistencia en el lugar del siniestro.

"Quiero expresar mi profundo pesar y acompañar con todo el corazón a cada una de las familias que hoy están sufriendo. En momentos tan duros, el Estado tiene que estar presente y cerca de nuestra gente", expresó el gobernador Vidal.

Fuente: Clarín