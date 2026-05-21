TRAGEDIA EN RUTA 11: Una mujer murió tras chocar contra un árbol

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Una mujer falleció este jueves por la mañana luego de protagonizar un accidente sobre la Ruta 11, entre San Bernardo y la Lucila, donde el vehículo que conducía impactó contra un árbol por causas que aún se intentan establecer.





Según la información difundida por Opinión de la Costa, el hecho ocurrió entre las 10.30 y las 11. La víctima se encontraba sola dentro del automóvil al momento del accidente.





Las circunstancias que derivaron en el siniestro todavía no fueron informadas oficialmente y se espera mayor precisión sobre la dinámica del accidente y la identidad de la mujer fallecida de unos 80 años.

El caso generó intervención de los servicios de emergencia y de las autoridades correspondientes en el lugar.