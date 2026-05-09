Tragedia en Pinamar: un hombre murió al caer de un árbol que estaba podando

ZONALES





Un trágico accidente ocurrió este viernes en Pinamar, en medio del fuerte temporal de viento que afecta a la región y que provocó la caída de centenares de árboles, postes y ramas en distintos sectores de la ciudad.





La víctima fue identificada como Facundo Emanuel Coronel, de 36 años y domiciliado en Villa Gesell.





El hecho sucedió en la calle Helios al 400, donde el hombre se encontraba realizando tareas de poda sobre un árbol de gran altura. Según las primeras informaciones, una de las ramas sobre las que estaba apoyado habría cedido repentinamente, provocando una caída de aproximadamente doce metros.





El episodio se produjo en medio de las fuertes ráfagas de viento que desde la madrugada afectan especialmente a la zona norte de Pinamar y al sector de bosque, donde se registraron numerosos árboles caídos, viviendas dañadas y calles bloqueadas por las consecuencias de la ciclogénesis que atraviesa la costa atlántica.





Tras la caída, Coronel fue trasladado de urgencia al hospital local con heridas de extrema gravedad. A pesar de los esfuerzos del personal médico, falleció poco después como consecuencia de las lesiones sufridas.





La causa judicial fue caratulada como “Averiguaciones causales de muerte” y quedó en manos de la UFID N° 5 de Pinamar, que intenta determinar con precisión las circunstancias del accidente.



