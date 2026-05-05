Tragedia en el interior bonaerense: 3 muertos y 2 menores heridos en un choque de camionetas

Tres personas murieron tras el choque frontal entre una Chevrolet S-10 y una Ford F-100 en un camino de tierra del partido bonaerense de Rivadavia . Entre las víctimas, estaba Luciano Ezequiel Bathis , un piloto de automovilismo zonal .

El impacto ocurrió este domingo alrededor de las 11.30 en el trayecto vecinal que une Fortín Olavarría y Roosevelt , dos localidades separadas por 30 kilómetros al noroeste de la provincia de Buenos Aires .

Bathis, de 33 años, ingeniero agrónomo y competidor en la categoría Supercar del C.R.A.S. , conducía la Chevrolet y murió en el acto. El otro conductor, Diego Sebastián Álvarez (47), contratista rural y también vecino de Fortín Olavarría , un pueblo de 1.086 habitantes, falleció igualmente en la escena.

La tercera víctima, Christian Rivero (20), oriundo de América , perdió la vida horas después en el hospital. El choque dejó a dos ocupantes más, un adolescente de 17 años y un menor de 7, que permanecían internados en estado reservado.

“Evalúan si el polvo y el viento redujeron la visibilidad en el momento del choque.”

Una de las hipótesis de la investigación apunta a las condiciones climáticas de la región. Evalúan si el polvo y el viento redujeron la visibilidad en el momento del choque. Es que se trata de un camino rural, que conecta a distintos pueblos de Rivadavia , suele estar poceado, según ilustró la prensa local. También se realizan pericias accidentológicas para establecer si las camionetas circulaban a alta velocidad.

La causa fue caratulada como “homicidio culposo y lesiones graves culposas”.

En el expediente interviene la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N° 6 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen , a cargo del fiscal Fabio Arcomano . En el lugar trabajaron bomberos de la zona y efectivos del destacamento policial de Fortín Olavarría .

La tragedia causó conmoción en la región bonaerense. La Asociación Pilotos Turismo del Centro transmitió sus condolencias “a su familia y amigos, acompañándolos en este difícil momento”. Desde la cuenta de Acelerando en Pista lamentaron la pérdida. “La noticia golpea fuerte en cada rincón de los boxes, en cada taller, en cada lugar donde el ruido de los motores alguna vez se mezcló con su risa” , expresó la organización. “Luciano no era solo un piloto: era de esos que dejan huella, de los que hacen del automovilismo algo más humano, más cercano, más real”, continuó el texto.

Y añadieron que Bathis “supo vivir este deporte con pasión desbordante”, con “esas ‘locuras’ tan suyas que arrancaban sonrisas incluso en los momentos más tensos. Nos quedará para siempre su alegría contagiosa, su forma de ser, su energía arriba y abajo del auto”. “Acompañamos en este difícil momento a su familia, amigos y a toda la gran familia del automovilismo zonal . Te vamos a extrañar mucho, Lucho”, concluyó.

Por su lado, el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Carlos Tejedor compartió un mensaje de apoyo al entorno de Bathis , y en particular, “a la Presidenta de la Asociación Bomberos Voluntarios de Fortín Olavarría, María Emilia Bravo, y a su familia en este triste momento” .

El pasado domingo, otro trágico siniestro vial en el interior bonaerense dejó cuatro personas muertas y tres heridos en la ruta provincial 76, a la altura del sector conocido como Abra de la Ventana. Sucedió en el partido de Tornquist . El accidente se produjo alrededor de las 7.30 cuando colisionaron de frente dos automóviles . Tres de las víctimas perdieron la vida en el lugar, mientras que la cuarta falleció al ser derivada al Hospital Municipal de Tornquist.

A su vez, dos siniestros viales ocurridos el fin de semana en el sudeste de la provincia de Córdoba terminaron con dos hombres muertos , en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades. El primero de los episodios se registró durante la noche del sábado sobre la ruta provincial N° 12, a la altura de la localidad de Cavanagh , y el segundo en la en la localidad de Canals , en la madrugada de este domingo.

Fuente: Infobae