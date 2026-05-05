Retiro: se quedó dormido mientras manejaba y generó un choque múltiple en la avenida 9 de Julio

Un impactante choque triple se produjo esta mañana en el barrio porteño de Retiro , donde un conductor se quedó dormido y protagonizó un fuerte incidente en cadena.

De acuerdo con fuentes policiales, el siniestro ocurrió a las 5:15 en la intersección de la avenida 9 de Julio y Arroyo . Como producto del impacto, el SAME asistió a cinco pacientes en el lugar, cuatro hombres y una mujer . Uno de ellos fue trasladado al Hospital Rivadavia.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Vecinal 1A, quienes determinaron que el conductor de un auto de aplicación se quedó dormido mientras circulaba por la autopista Illia .

Al descender hacia la 9 de Julio, chocó contra dos vehículos que se encontraban detenidos en un semáforo , lo que provocó el impacto múltiple.

Por otro lado, en el barrio de Palermo , colisionaron un auto y una moto en el cruce de Gorriti y Humboldt : el SAME trasladó a un hombre de 36 años al Hospital Rivadavia .

Otro choque de características similares se produjo en la calle Zuviría, esquina La Plata . Como saldo de la colisión, un motociclista de 34 años fue trasladado con diagnostico de politraumatismo al Hospital Durand.

También se registró otro choque, entre un auto y una moto, en Presidente Luis Sáenz Peña al 300 , entre avenida Belgrano y Moreno. Y dos autos colisionaron en la calle Ladines, esquina avenida San Martín .

Fuente: Infobae