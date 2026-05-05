La violenta trama detrás del caso del nene que está desaparecido en Corrientes

La investigación por la desaparición de Nahuá Santos Riquelme , el nene de 6 años que fue secuestrado por su padre tras un tiroteo en Corrientes , sumó un capítulo decisivo este lunes por la noche. Según los investigadores, José Fernández Codazzi , el polémico abogado también involucrado en el caso de Loan Danilo Peña , habría sido el responsable de facilitar la fuga.

Bajo una fuerte custodia policial , Codazzi fue trasladado anoche hasta la localidad de San Isidro, a unos 60 kilómetros de Esquina, para que indique el lugar exacto donde, según su propia declaración, dejó al menor junto a su padre, Josías Santos Regis , también conocido como “El Brasileño”.

La investigación dio un giro inesperado en las últimas cuando las cámaras de seguridad captaron a Regis y al nene dirigiéndose a las oficinas del abogado José Codazzi.

El letrado ya está bajo la lupa de la Justicia por su presunta vinculación con la desaparición de Loan Peña , el chico de 5 años que fue visto por última vez en 9 de Julio el 13 de junio de 2024.

De acuerdo con la causa, podría haber facilitado su camioneta para concretar la fuga, un elemento que complica su situación judicial.

El vehículo ya fue secuestrado y peritado , mientras que su domicilio y oficinas fueron allanados. Aunque por ahora no está detenido , su situación es cada vez más comprometida.

Según indicó Radio Sudamericana , Codazzi declaró haber trasladado a padre e hijo hasta una zona rural cercana a San Isidro. Parte de ese relato fue corroborado en el paraje La Tercera, lo que motivó su traslado al lugar para precisar el punto exacto donde los habría dejado.

El caso tiene tres expedientes paralelos : uno por el tiroteo y tentativa de homicidio, otro por la desaparición del menor y un tercero por la posible complicidad de Codazzi.

La Fiscalía de Investigaciones y la Comisaría de la Mujer y el Meno trabajan a contrarreloj tras la denuncia de la madre del chico.

Desde el primer momento, la Policía de Corrientes desplegó un operativo especial y comenzó a analizar las cámaras de vigilancia para reconstruir el recorrido de Regis y su hijo.

El temor crece con el correr de las horas y la Justicia decidió activar el Alerta Sofía , el protocolo nacional para casos de desaparición de menores.

Todo empezó el domingo por la noche, cuando Josías Santos Regis, un ciudadano brasileño de 29 años, protagonizó una fuerte discusión con un vecino en una casa de la calle Pujol al 1900.

La pelea terminó a los tiros y con un hombre de 46 años herido de bala. En medio del caos, Regis se llevó a su hijo y escapó.

Fuente: TN