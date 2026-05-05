El escalofriante video que había grabado la joven que murió al caer de un segundo piso en La Plata

La investigación por la muerte de Rocío Alvarito , la joven que murió al caer del balcón de su departamento durante una discusión con su novio, sumó un nuevo capítulo escalofriante.

La Justicia abrió el celular de la víctima y encontró los impactantes videos que grabó antes de morir , que complican aún más la situación judicial de Marcos Ariel García.

El principal sospechoso había asegurado ante la justicia que su novia se arrojó sola y que él intentó impedirlo .

Sin embargo, en el material obtenido del dispositivo e incorporado a la causa, la joven asegura haber sufrido violencia de género en los instantes previos a la caída .

“Ahí está el violento, ahí está el violento” , repite la joven mientras lo filma caminando por el departamento. “Mirá lo que hiciste” , le dice entre lágrimas, con la voz quebrada y notablemente agitada por la situación.

“Ahí lo tenés mirá, al que te llama que rompí todo, mirá“ , señala mientras registra la puerta del dormitorio en el suelo, derribada. “Mirá cómo me marcó toda” , relata mientras dirige la cámara de su celular a su brazo.

“Igual que el padre, violento, maltratador, igualito” , dice la joven antes de cortar la filmación. En los videos obtenidos por el portal platense El Día , se lo observa a García caminando por la casa, hablando por teléfono y recolectando ropa en una bolsa.

Según los investigadores, la joven estaba retenida, atravesaba una situación de violencia previa y, en medio de la desesperación, intentó escapar por el balcón , una maniobra que le costó la vida.

Aunque no existían denuncias formales , fuentes del caso confirmaron a TN que había antecedentes de violencia conocidos en el entorno cercano. La relación era tóxica y conflictiva , y Alvarito ya había manifestado su intención de terminar el vínculo.

La causa está caratulada como “abandono de persona seguido de muerte y privación ilegal de la libertad agravada” , pero la familia de la víctima pide que el expediente sea recaratulado como homicidio agravado por su contexto de violencia de género.

Fuente: TN