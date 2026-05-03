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Tirar agua caliente en el inodoro: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo una vez por semana

Redacción CNM mayo 03, 2026

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En la rutina de limpieza del hogar hay hábitos simples que pueden marcar una diferencia sin necesidad de productos costosos. Uno de ellos es tirar agua caliente en el inodoro , una práctica cada vez más recomendada por especialistas en mantenimiento doméstico por su efecto preventivo.

Aunque puede parecer un gesto menor, su impacto está relacionado con algo clave: lo que no se ve . Con el uso diario, en las cañerías del baño se acumulan restos orgánicos, sarro, grasa y bacterias que, con el tiempo, generan mal olor, manchas y problemas de drenaje.

El principal beneficio está en la temperatura. El agua caliente actúa sobre los residuos adheridos en las paredes internas del inodoro y las cañerías, ayudando a ablandarlos y desprenderlos con mayor facilidad .

Además, el calor contribuye a reducir la presencia de bacterias y microorganismos . Estudios sobre limpieza muestran que al aumentar la temperatura del agua se puede eliminar hasta un alto porcentaje de gérmenes , algo que no ocurre con agua fría.

En la práctica, esto se traduce en tres efectos concretos:

Uno de los puntos más importantes es que no se trata de una limpieza profunda, sino de mantenimiento. Tirar agua caliente de forma regular ayuda a evitar que se formen acumulaciones difíciles de remover más adelante.

Por eso, muchos especialistas lo recomiendan como un hábito semanal: es económico, rápido y no requiere productos químicos agresivos.

El procedimiento es sencillo, pero hay algunos detalles que hacen la diferencia:

Primero, hay que calentar agua hasta que esté bien caliente, pero sin llegar a hervor extremo . Luego, se vierte lentamente dentro del inodoro, idealmente entre uno y dos litros .

Es importante hacerlo de forma gradual para que el calor actúe sin dañar la porcelana ni generar cambios bruscos de temperatura. Después, se puede accionar la descarga para arrastrar los residuos .

Aunque es un método seguro, hay algunas precauciones básicas. No se recomienda usar agua hirviendo directamente , ya que podría afectar materiales o generar pequeñas fisuras con el tiempo.

Tampoco reemplaza la limpieza tradiciona l: funciona como complemento para mantener el sistema en buen estado entre limpiezas más profundas.

Fuente: TN


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