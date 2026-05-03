Confucio, filósofo chino, aconsejó en el 500. a.C.: “Nunca tengas como amigo a quien no sea mejor que vos”

Hace más de dos mil años, el filósofo chino Confucio dejó una frase que todavía hoy genera debate: “Nunca tengas como amigo a quien no sea mejor que vos” . Lejos de ser una invitación a la soberbia, su pensamiento apunta a algo mucho más profundo: la influencia que tienen las personas que elegimos para rodearnos .

En su filosofía, las relaciones no eran casuales ni superficiales. Para él, los vínculos cercanos tenían un impacto directo en la forma de pensar, actuar y crecer de cada individuo. Por eso, proponía elegir amistades que aportaran valores, aprendizaje y evolución personal.

La frase puede sonar dura si se la interpreta literalmente. Sin embargo, dentro del pensamiento confuciano, “ser mejor” no se refiere a tener más dinero, estatus o éxito , sino a cualidades como la integridad, la disciplina, la empatía y el compromiso con el crecimiento personal.

Rodearse de personas con esas características implica exponerse a modelos positivos que, de manera natural, impulsan a mejorar . Es una idea que hoy también aparece en la psicología social: tendemos a adoptar hábitos, formas de pensar y comportamientos de nuestro entorno más cercano.

Elegir con quién compartir el tiempo no es un detalle menor. Las amistades pueden influir en decisiones, objetivos e incluso en la autoestima . En ese sentido, el consejo de Confucio apunta a evitar vínculos que estanquen o arrastren hacia hábitos negativos.

Esto no significa construir relaciones desde la competencia, sino desde la admiración . Personas que inspiran, que desafían ideas propias y que acompañan procesos de cambio suelen generar entornos más enriquecedores .

Aunque fue formulado hace siglos, este pensamiento se conecta con conceptos actuales como el desarrollo personal y la inteligencia emocional. Hoy se habla de “entornos que suman” o “círculos que potencian” , ideas que, en el fondo, retoman esa misma lógica.

También invita a revisar los vínculos desde otro lugar: no solo qué se recibe de los demás, sino qué tipo de influencia se permite en la propia vida.

El mensaje no apunta a descartar personas, sino a ser consciente del impacto que tienen las relaciones . Elegir amistades que aporten valores, respeto y aprendizaje puede marcar una diferencia real a largo plazo.

Fuente: TN