Tensión en Córdoba: un alumno de 14 años llevó un arma a la escuela y se activó un operativo policial

Un episodio de máxima tensión se desató este martes en una escuela secundaria de barrio Centroamérica, en la zona noreste de Córdoba capital.

Todo comenzó el mediodía, cuando las autoridades del Centro Educativo I.P.E.M. 204 detectaron que un alumno de 14 años había llevado un arma de fuego.

Según informó Telefe Córdoba , lo descubrieron por una publicación en redes sociales donde se observaba al estudiante exhibiendo el arma. Al ver el material, alertaron a la Policía de inmediato y se activó un operativo en el instituto para proteger a los alumnos y avisar a los familiares.

Fuentes policiales detallaron que el adolescente tenía una pistola calibre 22 corta , que fue secuestrada por los efectivos que llegaron al lugar.

El joven fue demorado y quedó a disposición de las autoridades correspondientes, según informó ElDocetv. Mientras, se intenta determinar cómo consiguió el arma y cuáles fueron sus intenciones al llevarla a la escuela.

Por el momento, no hay precisiones oficiales sobre el motivo que llevó al estudiante a ingresar armado al colegio. Sin embargo, una de las hipótesis iniciales apunta a que el hecho podría estar relacionado con un conflicto previo con otro alumno, aunque esa versión todavía no fue confirmada.

En tanto, los padres y madres del resto de los alumnos se presentaron en la escuela para retirar a sus hijos antes de la salida, a pesar de que el Ministerio de Educación había informado que las clases continuarían con normalidad.

El ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó el hecho en diálogo con TN y fue categórico: “Es grave, es muy grave que un menor de 14 años vaya a una escuela con un arma”.

Quinteros destacó la actuación inmediata de las autoridades escolares como clave para evitar mayores consecuencias. “Hay que destacar la rápida acción de las autoridades de la escuela, que pusieron en conocimiento a la policía. Pudo acudir la policía al lugar y se procedió a la aprehensión del menor”, señaló.

El caso quedó en manos de un fiscal penal juvenil de turno. También intervendrá la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF) y se notificó a los padres del menor. Sobre los detalles del procedimiento —si el alumno llegó al aula, si apuntó a alguien u otras circunstancias que circularon en medios— el ministro fue cauteloso. “Los pormenores van a ser motivo de investigación. El fiscal me pidió que seamos muy cautos porque estamos hablando de un menor de 14 años ”, advirtió.

Más allá de los detalles del caso, Quinteros apuntó directamente al problema del acceso a las armas dentro de los hogares. “Hace muchísimo tiempo que venimos planteando el desarme voluntario , que tenemos que avanzar para que no haya un arma en un hogar que después pueda terminar en la cintura de un chico y llevarlo a un colegio”.

El ministro también subrayó el rol de la familia como primer espacio de contención. “Las familias tienen que ser claramente el primer lugar de contención de estos menores”, remarcó.

Según indicó la periodista Jimena Pérez, este es el primer caso de un menor con un arma de fuego real en un colegio de Córdoba Capital. Los episodios anteriores habían sido amenazas —sin presencia de armas— similares a las que se registraron en otros puntos del país.

Para hacer frente a esa ola de amenazas, la provincia había establecido multar a los padres o tutores de los alumnos que realizaran amenazas falsas. Según la cronista, esa decisión tuvo efecto y los casos de amenazas en Córdoba Capital cesaron prácticamente por completo tras la aplicación de las primeras sanciones.

Ahora, con un arma real de por medio, el escenario es diferente y más preocupante. La Fiscalía y la Justicia Penal Juvenil deberán determinar cómo el menor accedió al revólver y qué ocurrió exactamente dentro del establecimiento.

Fuente: TN