Quiénes son los acusados de integrar una red de médicos falsos en González Catán

Seis personas fueron detenidas durante una investigación que apunta a una presunta red de consultorios médicos, farmacias y servicios sanitarios que funcionaría bajo distintas denominaciones, entre ellas “Argentina Salud” , en el partido de La Matanza.

El Juzgado de Garantías N° 1 del departamento judicial La Matanza ordenó una serie de allanamientos y secuestros en durante la causa, que se desarrolla en distintos puntos de la región. La medida judicial, firmada por el magistrado interinamente a cargo del juzgado, habilitó procedimientos en casas de localidades como Virrey del Pino, González Catán y San Justo, además de un objetivo ubicado en Canning .

Según surge de la orden judicial, los procedimientos se extienden entre el 15 y el 27 de mayo de 2026 e incluyen la intervención de fuerzas federales y organismos de control sanitario y fiscal.

Durante el megaoperativo, la Justicia ordenó la detención de seis personas, según pudo saber TN . Ellos son:

De acuerdo con el expediente, los Santarceri aparecen mencionados en distintos puntos del entramado investigado, vinculados a casas, vehículos y presuntas sedes operativas . En tanto, Luna figura asociada a uno de los inmuebles inspeccionados y también como testigo en actuaciones previas.

Dos de los seis detenidos ya tenían antecedentes, uno por homicidio y otro por robos a camiones en la ruta. El operativo está encabezado por el juez de garantías Rubén Ochipinti y el fiscal Fernando Garate.

“También utilizaban vehículos con patentes adulteradas” , precisó en diálogo con TN una fuente de la investigación. Al mismo tiempo, detalló que el detenido con antecedentes por homicidio salió en libertad hace menos de 5 años.

La causa investiga la posible existencia de una estructura que habría funcionado con consultorios, farmacias y ambulancias identificadas con distintas denominaciones comerciales, bajo sospecha de uso de documentación o habilitaciones presuntamente irregulares.

Durante los procedimientos, que todavía se están desarrollando, también se prevé el secuestro de sellos médicos, documentación, equipamiento informático, dispositivos electrónicos y vehículos vinculados a la operatoria.

Fuente: TN