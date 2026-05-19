Los detalles de la autopsia del joven que murió tras ser golpeado por un vecino en Chascomús

Se conoció este martes el informe preliminar de la autopsia de Kevin Martínez y confirmó que el joven de 15 años murió por “politraumatismos” y una “hemorragia interna”.

Hasta el momento, no se pudo establecer con certeza si el deceso fue consecuencia directa del impacto del accidente o de la golpiza posterior que recibió por parte de Leandro Edgardo Marzzellino.

La fiscal Daniela María Bertoletti Tramuja , a cargo de la UFID N° 9 de Chascomús, investiga los hechos y espera el resultado final de la autopsia para resolver si pide la detención del hombre que golpeó al menor.

La pericia sostiene que el cuerpo de Kevin “presenta politraumatismos de importancia que afectan fundamentalmente el tórax, produciendo un importante sangrado a ese nivel”.

Sin embargo, profundizó el informe: “La lesión más grave la constituye la fractura múltiple de los huesos del cráneo , que determinan una lesión que, debido a su magnitud, resulta idónea para producir la muerte del individuo”.

En cuanto al mecanismo de producción, “el mismo es compatible con el choque con o contra una superficie animada de velocidad y masa que bien pudo haberse provocado por el mencionado choque , siendo la intensidad del impacto importante para producir las fracturas craneales descriptas que tienen indudablemente origen en ese traumatismo en la zona", sostuvo el informe preliminar.

Con estos resultados, se desvanece la postura de la familia que aseguró que la muerte se produjo por los golpes que recibió el joven por parte del vecino. El abogado que representa a los padres, José Equiza , confirmó a TN que insistirán con el pedido de detención de Marzzellino.

Un video previo al accidente muestra al Ford Ka circulando a baja velocidad en las inmediaciones, sin evidencias de una persecución.

Lo que complejizó aún más el caso fue la revelación del prontuario de Marzzellino. El hombre que golpeó a Kevin enfrenta una causa por abuso sexual con acceso carnal iniciada en 2023 en la UFI N°1 de Dolores. A ello se suman denuncias por daño y lesiones leves de abril de 2024, violencia familiar de 2009 tramitada en la Comisaría de Chascomús y el Juzgado de Paz local.

El hecho ocurrió el viernes en las calles Jacarandá y Julián Quintana. Un Ford Ka conducido por María Antonella Saint Jean , de 25 años, chocó contra una Honda XR 150 en la que iban la víctima y otro joven de 17.

La secuencia quedó registrada en un video que ya está en manos de la Justicia y es una de las claves de la investigación. El padrino y tío del menor fallecido, Jonatan Ezequiel Bianchi , aportó las imágenes a la comisaría local.

La causa está caratulada como homicidio culposo y la fiscal Bertoletti Tramuja dispuso que la SubDDI Chascomús lleve adelante la causa.

Fuente: TN