Sur Finanzas: Ariel Vallejo se presentó a su indagatoria por lavado de dinero y asociación ilícita

El dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo , llegó esta mañana al juzgado federal de Lomas de Zamora para ser indagado en la causa en la que está imputado por lavado de dinero y asociación ilícita por sus vínculos con clubes de fútbol.

Vallejo llegó a las 11:30 horas al juzgado federal. Lo hizo a bordo de una camioneta sin hacer declaraciones. Poco más tarde lo hizo su mamá, Graciela Vallejo , también imputada en la causa.

Como adelantó este lunes Clarín , Vallejo tiene previsto hacer un descargo en el que negará las acusaciones y objetará el trámite procesal del expediente porque los mismos hechos se investigan en otros juzgados y hay planteos pendientes que se debe resolver.

Vallejo se presentó ante la posibilidad de ser detenido si no lo hacía. Es porque estaba citado para el 5 de mayo pasado pero no acudió a la indagatoria porque había un planteo pendiente y su defensa consideró que no estaba obligado a ir. La fiscal federal Cecilia Incardona había pedido la detención de Vallejo por esa ausencia. El juez Luis Armella la rechazó y le fijó una nueva fecha de indagatoria "bajo apercibimiento de declarar su rebeldía e inmediata detención".

El financista está acusado de ser el jefe de una asociación ilícita y por lavado de dinero en el manejo irregular de fondos de su compañía con clubes de fútbol. Sur Finanzas fue allanada en varias oportunidades, lo mismo que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y una veintena de clubes con los que firmó contratos de sponsor y préstamos de dinero.

"Tengo una relación muy linda, sobre todo con el Chiqui Tapia. Les prestamos dinero a varios clubes que necesitan financiación", dijo Vallejo en 2023 en una entrevista sobre sus vínculos con el fútbol. Eran tan estrechos que el torneo argentino llegó a llamarse Sur Finanzas.

"La utilización de contratos de sponsoreo como instrumentos meramente formales, carentes de ejecución real, fueron celebrados con la única finalidad de otorgar apariencia de legitimidad a flujos económicos que no tuvieron correlato en una contraprestación efectiva", sostuvieron los fiscales Incardona y Diego Velasco cuando presentaron la acusación.

Las indagatorias comenzaron a principio de mes y se extenderán hasta fines de junio. Junto con Vallejo fueron citadas otras 13 personas, entre ellas su madre, cuya indagatoria también esta prevista para este martes. Más temprano fue la indagatoria de otras dos acusadas, Bárbara Denise Sena Argis y María Fernanda Sena Argis.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín