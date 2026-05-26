Denuncian que detuvieron a dos argentinos que iban a llevar ayuda humanitaria a Gaza y la oposición le reclama al Gobierno que actúe

Los integrantes del equipo sanitario de la Misión Humanitaria del convoy terrestre SUMUD con destino a Gaza denunciaron este martes la detención de diez integrantes de su delegación internacional en Libia, entre los cuales se encuentran los ciudadanos argentinos Paula Giménez y Lucas Aguilera .

Los activistas informaron en sus redes sociales que este domingo fueron "violentamente atacados", "golpeados" y "arrastrados por la fuerza" hacia coches y autobuses mientras acampaban en la ciudad libia de Sirte.

A través de un video subido a su cuenta de Instagram, Lucas Aguilera advirtió: "Si están viendo este video significa que fui detenido, secuestrado, mientras participaba en la caravana humanitaria terrestre internacional con destino a Gaza". Y agrega: "Confirmo que participé en esta misión por mi propia voluntad, sin ninguna presión o coerción de ninguna parte".

De igual modo, también subieron a la cuenta de Instagram de la psicóloga Paula Giménez una filmación similar. "Mi nombre es María Paula Giménez, soy de Argentina y tengo 42 años. Confirmo que participé en esta misión por mi propia voluntad", expresó la activista.

Mientras crece la preocupación por la situación de los ciudadanos que son directores de investigación en el portal NODAL (Noticias de América Latina y el Caribe), cuya última comunicación se produjo cuando atravesaban un punto de control cercano a la ciudad de Sirte, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco , indicó en sus redes sociales que "no existe información oficial, concreta y verificable sobre su paradero".

"Seguimos con gran preocupación la situación de los ciudadanos argentinos Lucas Aguilera y Paula Gimenez, directores de investigación de NODAL e integrantes del equipo sanitario de la Misión Humanitaria del convoy terrestre SUMUD, que fueron detenidos en Libia hace 48 horas ", indicó Bianco.

Seguimos con gran preocupación la situación de los ciudadanos argentinos Lucas Aguilera y Paula Gimenez, directores de investigación de NODAL e integrantes del equipo sanitario de la Misión Humanitaria del convoy terrestre SUMUD, que fueron detenidos en Libia hace 48 horas. La…

Según el funcionario bonaerense, "la última comunicación ocurrió cuando informaron que estaban siendo trasladados tras llegar a un punto de control cercano a Sirte para permitir el paso de la misión humanitaria rumbo a Gaza".

En ese contexto, el funcionario bonaerense exigió al gobierno de Javier Milei que "lleve a cabo las gestiones necesarias para garantizar la protección consular de ambos ciudadanos , en cumplimiento del derecho que los ampara y de las obligaciones del Estado nacional, de manera coordinada, activando todos los mecanismos multilaterales pertinentes ante la desaparición forzada y la privación ilegítima de la libertad de ambos ciudadanos".

Además, el funcionario remarcó que el Estado argentino tiene obligaciones internacionales en materia de asistencia y protección consular. "Esta acción coordinada del Estado nacional se enmarca, asimismo, en las convenciones ratificadas por nuestro país , entre otras y de manera no excluyente, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y los Convenios de Ginebra", puntualizó.

Según la agencia EFE , las autoridades del este de Libia confirmaron este martes de la detención de diez activistas que participaban en el convoy humanitario rumbo a Gaza, tras entrar en su territorio "sin completar los procedimientos legales" . Los diez activistas detenidos son originarios Argentina, España, Italia, Estados Unidos, Polonia, Portugal, Uruguay y Túnez.

En ese marco, indicaron que los participantes en la misión humanitaria "reciben la atención médica y humanitaria necesaria " y que su caso está siendo tratado "dentro del marco de la responsabilidad legal y humanitaria" hasta que "se completen los procedimientos legales" relacionados con su situación.

Desde la misión humanitaria, que salió el 8 de mayo de Argelia y atravesó Túnez y el oeste de Libia, alertaron el domingo sobre la pérdida de contacto con diez de sus integrantes cuando intentaban negociar el paso de la caravana con las autoridades del este de Libia, controladas por el mariscal Jalifa Haftar.

Fuente: Clarín