Remojar los pies en vinagre de manzana: en qué momento del día hacerlo y para qué sirve

El vinagre de manzana es uno de los productos más utilizados en distintos trucos caseros para el hogar y el cuidado personal. Entre sus usos más conocidos aparece un hábito que cada vez suma más adeptos: remojar los pies durante algunos minutos en una mezcla de agua tibia y vinagre .

Aunque no se trata de un tratamiento médico, muchas personas lo incorporan a su rutina porque ayuda a generar una sensación de bienestar después de un día largo y puede contribuir a la higiene de los pies. la vacuna que deja la cicatriz en el brazo y por qué

El principal componente del vinagre de manzana es el ácido acético , una sustancia que posee propiedades antimicrobianas. Por ese motivo, suele utilizarse como complemento dentro de rutinas de cuidado personal.

Entre los beneficios que popularmente se le atribuyen se encuentran:

Sin embargo, los especialistas recuerdan que estos efectos pueden variar según cada persona y que el vinagre de manzana no reemplaza tratamientos médicos ni dermatológicos .

Para hacer este truco casero, necesitás:

El momento más recomendado es por la noche , especialmente antes de acostarse. Esto se debe a que los pies acumulan humedad , sudor y cansancio durante todo el día. El remojo ayuda a relajarlos mientras la piel absorbe mejor el tratamiento.

Además, hacerlo antes de dormir permite que los pies descansen sin volver a colocarse medias o calzado, algo que favorece la ventilación y potencia la sensación de alivio.

Sin embargo, también hay personas que eligen hacerlo después de realizar actividad física o caminar varias horas .

Aunque se trata de un truco seguro, hay algunos casos en los que conviene evitarlo o consultar con un profesional:

Los baños de pies forman parte de las rutinas de autocuidado que más crecieron en los últimos años. La facilidad para hacerlo en casa, el bajo costo y la sensación inmediata de relajación hicieron que el vinagre de manzana se transformara en uno de los productos más usados para este tipo de prácticas.

Fuente: TN