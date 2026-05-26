Alerta violeta por niebla en el AMBA: hay vuelos demorados y complicaciones de tránsito

La semana comenzó con complicaciones en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires por la presencia de densos bancos de niebla que generan una reducción en la visibilidad y afectan especialmente a los principales aeropuertos del país.

Durante las primeras horas de la mañana se registraron cancelaciones, demoras y desvíos de vuelos en Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza , mientras que varias aerolíneas recomendaron a los pasajeros consultar el estado de sus servicios antes de trasladarse a las terminales.

La baja visibilidad obligó a reforzar los protocolos de seguridad para aterrizajes y despegues , además de generar demoras en las tareas operativas dentro de las pistas. Algunas aeronaves incluso debieron ser derivadas a aeropuertos alternativos hasta que mejoraran las condiciones meteorológicas.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene activa una alerta violeta por niebla para sectores del AMBA (no incluye CABA) y la provincia de Buenos Aires.

“ El área será afectada por bancos de niebla y neblinas persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad ”, detalla el organismo.

La advertencia está vinculada a la reducción significativa de la visibilidad durante la noche, la madrugada y las primeras horas de la mañana, una situación que puede afectar tanto la circulación vehicular como las operaciones aéreas.

Las condiciones que favorecen este fenómeno son la combinación de alta humedad, poco viento y estabilidad atmosférica , un escenario típico de esta época del año.

Más allá de la niebla, el panorama para los próximos días estará marcado por temperaturas típicas de otoño y muy pocas chances de lluvia.

Ante la presencia de bancos de niebla, los especialistas aconsejan:

Todo indica que el fenómeno comenzará a perder intensidad hacia el final de la semana, cuando disminuya la nubosidad baja y aparezcan más momentos de sol en la región.

Fuente: TN