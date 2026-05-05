Sur Finanzas: Ariel Vallejo no se presentó a declarar y citan por primera vez a indagatoria a ex directivos del fútbol por lavado de dinero

El dos veces ex presidente del club atlético Banfield Eduardo Spinosa y otros ex directivos de la entidad fueron citados a indagatoria por asociación ilícita y lavado de dinero en un acuerdo de financiación con Sur Finanzas, la empresa de Ariel Vallejo , que la justicia consideró espurio y que perjudicó al club.

Fuentes judiciales informaron a Clarín Spinosa, su hermano y ex vicepresidente Federico Spinosa , el ex secretario Ignacio Uzquiza y el ex tesorero del club Oscar Tucker fueron citados por el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella a partir de mediados de junio.

Los de Banfield son los primeros directivos de clubes citados a indagatoria por delitos en su vínculo con Sur Finanzas, una empresa que financió y fue sponsor de varias entidades. En la causa se investiga a otra quincena de clubes: Barracas Central, Deportivo Armenio, Racing Club, Acassuso, Dock Sud, Estrella del Sur, Excursionistas, Independiente, Morón, y Temperley, entre otros.

Los ex directivos fueron acusados en la causa en la que se investiga a Vallejo y a otras personas de Sur Finanzas que ya fueron citadas a indagatoria . De hecho, Vallejo debía presentarse este martes pero un día antes anunció que no lo haría. Su abogado, Pablo Parera , presentó un escrito en el que sostuvo que en la causa hay pendientes distintos planteos -entre ellos la nulidad de la citación- y que por lo tanto no hay un "doble conforme" para presentarse.

"Vengo a informar que, por el escenario detallado, mi representado no concurrirá a la audiencia indagatoria prevista para el día 5 de mayo a las 10:00hs, hasta tanto se diriman definitivamente aquellas cuestiones", explicó la defensa.

Vallejo es el dueño de Sur Finanzas, una financiera de la zona sur del conurbano bonaerense que creció por sus negocios con el fútbol a los que llegó con el aval del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia. La compañía financió y fue sponsor de varios clubes. Tanto Sur Finanzas, la AFA y 18 clubes fueron allanados.

Una de esas entidades fue Banfield. En 2023, Spinosa, durante su segundo mandato, firmó dos mutuos con Sur Finanzas. "En julio de 2023 suscribieron el primer mutuo por U$S 500.000, para devolver U$S 590.000 en una cuota a vencer en enero 2024, mientras que en octubre de 2023 firmaron un nuevo mutuo por U$S 500.000, comprometiéndose a restituir a Sur Finanzas Group S.A. dos cuotas de U$S 280.000, una a vencer en diciembre de 2023 y otra en enero de 2024", explicó la fiscal federal Cecilia Incardona en su pedido de indagatoria.

Y agregó: "Es decir, los imputados obligaron al Club Atlético Banfield a devolver, en menos de seis meses, un total de U$S 1.150.000, de los cuales U$S 150.000 constituyen los intereses de las obligaciones contraídas".

El punto central de la acusación es que en los acuerdos firmados Sur Finanzas entregó los dólares "en dinero efectivo y en la citada moneda antes del acto de la firma". Para la Fiscalía eso "impidió cualquier tipo de trazabilidad bancaria y control institucional, otorgándole a los directivos la liquidez marginal necesaria para operar por fuera de los registros contables del club, consolidando la infidelidad societaria y el perjuicio económico".

Por otra parte, los ex directivos de Banfield cedieron los derechos de cobro de sponsoreo con Sur Finanzas hacia "Reconstrucción Banfileña", un fideicomiso que integraba Banfileños S.A., una empresa del entonces presidente Spinosa.

Para la Fiscalía, los ex directivos integraron una organización "con el inequívoco objeto de cometer una pluralidad indeterminada de delitos en el marco de múltiples planes delictivos en nombre y representación del Club Atlético Banfield Sociedad Civil, aprovechando la posición de garantes que sus miembros detentaban sobre el patrimonio institucional, con el fin de generar ganancias ilícitas derivadas de su administración fraudulenta, abusiva e infiel".

La investigación determinó que con los fondos que no ingresaron a Banfield los acusados compraron vehículos y propiedades. Los hermanos Spinosa fueron citados a indagatoria para el próximo 18 de junio y Uzquiza y Tucker para el 25. A los cuatro, el juez les impuso la prohibición de salida del país y de contactarse entre sí, la retención de pasaportes y no poder alejarse a más de 100 kilómetros del juzgado.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín