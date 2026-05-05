El Financial Times advierte por la caída en la imagen de Milei tras el escándalo de Adorni: “El alivio argentino se transformó en frustración”

El influyente diario británico Financial Times (FT) encendió señales de alerta sobre la situación política de Javier Milei al advertir una caída en su popularidad, en un contexto atravesado por escándalos y dificultades económicas.

Según el análisis del medio especializado en economía, finanzas y negocios, el Presidente enfrenta uno de los momentos más delicados de su gestión, con un deterioro en su imagen pública impulsado por denuncias de corrupción que salpican a su entorno más cercano, en especial al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

“El tema dominó las cinco horas de acalorados interrogatorios de los legisladores el miércoles. La reunión -nominalmente un informe rutinario sobre el progreso del gobierno al que casi nunca asisten los presidentes argentinos- se convirtió en un dramático espectáculo político después de que dos meses de escándalos y dificultades económicas golpearon duramente al gobierno reformista de derecha", indica el periódico con sede en Londres.

El caso Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito y cuestionado por su nivel de vida, se convirtió en un factor central del desgaste político del Gobierno. Las sospechas incluyen propiedades, gastos y movimientos financieros que no se corresponderían con sus ingresos declarados.

En este marco, el FT también vinculó la caída en la imagen de Milei con un contexto económico complejo. Si bien el Gobierno logró avances iniciales en la estabilización, la persistencia de problemas como la inflación y la pérdida de poder adquisitivo comenzó a impactar en el humor social.

“El alivio de los argentinos ante el control de la inflación de tres dígitos por parte de Milei se transformó en frustración debido a la caída de la actividad en el comercio minorista, la industria manufacturera y las principales industrias. Los salarios reales están disminuyendo y el desempleo alcanzó el 7,5% en el último trimestre de 2025, la peor cifra para un cuarto trimestre desde 2020. A pesar de los avances, la tasa de inflación anual se mantuvo en el 32,6 % en marzo”, afirma la publicación que se edita en la City londinense.

Distintas encuestas reflejan ese deterioro. Mediciones recientes muestran un aumento de la desaprobación por encima del 60% y una caída sostenida en la aprobación, en parte alimentada por la percepción de corrupción y la falta de mejoras tangibles en la vida cotidiana.

El informe del medio británico también remarca una tensión creciente entre el discurso original de Milei, centrado en combatir “la casta”, y los cuestionamientos que hoy recaen sobre su propio Gobierno. Ese contraste, advierten analistas, erosiona uno de los pilares políticos que lo llevó al poder.

Pese a este escenario, el Presidente mantiene un núcleo duro de apoyo y ha ratificado su respaldo a Adorni, incluso en medio de la presión política y judicial. Sin embargo, el FT advierte que la evolución de la economía y la resolución de estos escándalos serán determinantes para el futuro de su gestión.

Fuente: Clarín