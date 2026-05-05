La UBA advirtió que los hospitales universitarios podrían entrar en “parálisis total” por falta de fondos

La Universidad de Buenos Aires advirtió este martes que los hospitales universitarios p odrían entrar en una “parálisis total” en un plazo de seis semanas si el Gobierno nacional no gira las partidas presupuestarias correspondientes al funcionamiento operativo de esas instituciones. Según denunciaron sus autoridades, la administración nacional todavía no transfirió fondos de la partida de 80.000 millones de pesos prevista para 2026 para los hospitales universitarios de todo el país.

La advertencia fue realizada durante una conferencia de prensa encabezada por directores de centros asistenciales dependientes de la UBA, entre ellos el Hospital de Clínicas José de San Martín, el Instituto de Oncología Angel H. Roffo y el Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari.

“El Hospital de Clínicas, en la actualidad, está funcionando al 50%”, sostuvo el director del Clínicas, Marcelo Melo. Según explicó, la reducción del funcionamiento ya afecta áreas sensibles como internaciones, cirugías y compra de medicamentos.

“Al no tener el presupuesto, no podemos internar, no podemos liberar la lista de cirugía. Lo que vamos haciendo es con el presupuesto que tenemos y con la banca de los proveedores que aceptan entregarnos productos a expensas y generando una deuda”, afirmó.

Melo detalló que en los últimos meses el hospital recortó contratos de seguridad y limpieza, redujo licitaciones para medicamentos y ajustó honorarios de anestesistas para sostener la actividad. “No se puede seguir achicando más. Lo que nos queda de resto para tener un hospital que funcione en forma digna es un mes y medio más”, alertó.

El director del Clínicas sostuvo además que, si no cambia el escenario financiero, “en estos 45 días” el hospital podría ingresar en una “parálisis total”.

La directora del Roffo, Roxana del Aguila, planteó que la crisis presupuestaria también pone en riesgo la atención oncológica y la formación médica. “El Instituto Roffo atiende más de 110.000 pacientes por año y desde 1922 forma a la mayoría de los oncólogos argentinos”, señaló.

La médica explicó que el centro enfrenta problemas de infraestructura y equipamiento , entre ellos fallas en el acelerador lineal utilizado para tratamientos oncológicos. “La falta presupuestaria es muy importante. No tenemos el acelerador lineal funcionando correctamente y también tenemos problemas con la parte edilicia. Todo esto, si en un mes y medio no recibimos la partida presupuestaria, se va a poner en peligro”, sostuvo.

Del Aguila remarcó además el impacto que la situación genera sobre pacientes y trabajadores de la salud. “Para los pacientes con cáncer esto crea una gran incertidumbre y angustia, y para los trabajadores de la salud también una gran impotencia de no poder cumplir correctamente con nuestras funciones”, afirmó.

Por su parte, el director del Instituto Lanari, Norberto Lafos, comparó el presupuesto global asignado a los hospitales universitarios con el de otros centros nacionales para dimensionar la magnitud del reclamo.

“Los hospitales universitarios, en su conjunto, tienen un presupuesto aproximado de 80.000 millones de pesos. Si lo comparamos con un hospital nacional como el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas, que tiene asignados 69.000 millones de pesos anuales, no es una cantidad ni siquiera alarmante”, sostuvo.

Lafos explicó que la falta de transferencias obliga a negociar permanentemente con proveedores y acumular deuda en un contexto de insumos dolarizados y aumentos constantes de precios. “Cuatro meses de no ingreso del presupuesto significa que al proveedor no le podés pagar. Hay veces que aceptan esperar y otras veces no. El límite llega cuando no te entregan más o cuando te piden el pago por adelantado”, afirmó.

La crisis presupuestaria de las universidades nacionales se profundizó en los últimos meses por la prórroga del presupuesto y la falta de actualización de partidas frente a la inflación. Desde la UBA sostienen que el escenario impacta no sólo en la actividad académica sino también en áreas sensibles como salud, investigación y atención médica de alta complejidad.

La conferencia de prensa de los tres directores se da en la previa de una nueva Marcha Federal Universitaria que se hará el próximo martes 12 para pedir por fondos al Gobierno y para que cumpla con la Ley Universitaria.

Fuente: Clarín