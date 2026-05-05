Triple crimen de Florencio Varela: “Pequeño J” negó haber encargado los asesinatos

Tony Janzen Valverde Victoriano (20), alias “Pequeño J”, negó este martes ser el autor intelectual del triple crimen de Florencio Varela, del que fueron víctimas Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15).

Desde el Complejo Penitenciario de Adultos mayores N° 24 de Marcos Paz, Valverde Victoriano declaró vía plataforma virtual ante el juez Jorge Rodríguez , a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Morón, y su secretario, Ignacio Calvi.

Asesorado por el defensor particular Lucas Contreras, “Pequeño J” solo se limitó a negar su participación en el triple crimen de Florencio Varela.

El joven de nacionalidad peruana continuará detenido acusado del delito de “ homicidio agravado, por ser cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, con alevosía y ensañamiento, y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género ”.

Valverde Victoriano arribó a la Argentina este lunes por la noche desde Perú, donde se encontraba detenido a la espera de su extradición. Había estado más de siete meses en la cárcel de Cañete, al sur de Lima, donde había sido capturado por la División Drogas de la Policía Nacional de Perú

Se lo vio con la cabeza rapada, vestido de blanco y mucho más delgado.

El traslado forma parte de un operativo que se preparó durante varios días. Primero lo movieron el fin de semana desde la cárcel de Cañete al penal Ancón II ubicado en la capital peruana.

Desde allí lo llevaron en auto hasta el aeropuerto y, a las 4.15 de la madrugada, fue entregado a los agentes de Interpol, que junto a la Fuerza Aérea lo acompañaron en el vuelo hacia la Argentina.

Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) desaparecieron la noche del viernes 19 de septiembre en La Matanza. Según la investigación, fueron engañadas en Ciudad Evita con la excusa de asistir a una fiesta y trasladadas en una camioneta hasta una casa ubicada en Chañar 702, en Florencio Varela.

Allí fueron privadas ilegítimamente de su libertad, maniatadas, golpeadas, torturadas y finalmente asesinadas. Sus cuerpos fueron enterrados en la misma vivienda y hallados cuatro días más tarde.

La camioneta utilizada para el traslado fue incendiada para eliminar pruebas. Para los investigadores, el móvil del hecho estaría vinculado a una venganza narco .

Por el triple crimen, hay otras 11 personas imputadas y detenidas : Víctor Sotacuro Lázaro (41), Milagros Florencia Ibáñez (20), Maximiliano Andrés Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19), Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Matías Agustín Ozorio (28), Mónica Débora Mujica (37), Celeste Magalí González Guerrero (28), Ariel Jeremías Alexis Giménez (28), Bernabé Jesús Mallón (42) y Joseph Freyser Cubas Zavaleta (31), alias "Señor J", quien días atrás fue beneficiado con la falta de mérito.

A su vez, en la investigación que lleva adelante el juez Rodríguez existen otros sospechosos que aún no fueron identificados. Por su parte, los familiares de las víctimas realizaron este lunes una manifestación en la rotonda de La Tablada, para reclamar justicia.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín