Spirit Airlines anunció el cierre de sus operaciones y canceló todos los vuelos

WASHINGTON.- La aerolínea estadounidense low cost Spirit Airlines , que atendía numerosos destinos en América Latina , anunció este sábado que canceló todos sus vuelos e inició el “cierre ordenado de sus operaciones”, luego del fracaso de un posible rescate financiero por parte de la Casa Blanca.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había expresado interés en ofrecer una ayuda económica para salvar los 17.000 empleos en la empresa, que se había declarado en bancarrota dos veces en 2025.

La aerolínea desde hace 34 años conectaba Estados Unidos, especialmente el estado de Florida , con más de 20 destinos en Latinoamérica y el Caribe, entre ellos México, Colombia, Costa Rica, Honduras, Perú, Puerto Rico y República Dominicana.

En un comunicado, la matriz Spirit Aviation Holdings anunció “con pesar que la compañía inició el cierre ordenado de sus operaciones, con efecto inmediato ”.

“Todos los vuelos de Spirit fueron cancelados y los pasajeros de Spirit no deben acudir al aeropuerto ”, afirma en ese texto. La web de la empresa muestra un mensaje en el que se informa que “el servicio de atención al cliente ya no está disponible” . La aerolínea afirmó que tramitará los reembolsos de los vuelos ya adquiridos.

Esta empresa conocida por sus llamativos aviones amarillos, y que empezó a ofrecer vuelos en 1992, se erigió por su bajo costo como un duro competidor de las aerolíneas consagradas. Su presidente y director ejecutivo, Dave Davis , explicó que en marzo habían alcanzado un acuerdo con los acreedores para un plan de reestructuración que les “hubiera permitido resurgir como un negocio de futuro”.

Sin embargo, el vertiginoso aumento de precios del carburante desde el estallido de la guerra en Medio Oriente los dejó “sin otra alternativa que llevar a cabo un cierre gradual de la empresa”, afirmó en el comunicado. “ Mantener el negocio requería cientos de millones de dólares adicionales de liquidez que Spirit simplemente no tiene y no podía obtener. Esto es tremendamente decepcionante y no es el resultado que ninguno de nosotros deseaba”, agregó.

El viernes, Trump explicó que habían enviado una “propuesta final” de rescate a la aerolínea, que en 2024 empleaba a unas 11.000 personas. “Imagino que lo estamos examinando. Si podemos hacerlo, lo haremos, pero solo si es un buen negocio”, dijo a la prensa en la Casa Blanca.

Altos cargos de su administración criticaron al gobierno anterior de Joe Biden por haber bloqueado una oferta de adquisición de US$3800 millones de dólares por parte de Jet Blue , argumentando que iba a dañar a los consumidores.

En su comunicado, Spirit aseguró que hubo “esfuerzos amplios y exhaustivos para reestructurar el negocio” , pero que la falta de financiación adicional la dejaba “sin más remedio que emprender este cierre”.

Tras el anuncio, American Airlines y United Airlines , dos de los gigantes estadounidenses del transporte aéreo, se ofrecieron para ayudar a los clientes de Spirit. American aseguró que ofrece “tarifas de rescate” para “mitigar el impacto en las comunidades” y United propuso “billetes de ida con precio máximo desde la mayoría de las ciudades a las que volaba” la firma low cost.

Spirit tenía dificultades financieras desde la pandemia del Covid-19, lastrada por el aumento de los costos operativos y el incremento de su deuda. Cuando solicitó ayuda en noviembre de 2024, había perdido ya más de US$2500 millones desde principios de 2020.

La línea aérea volvió a solicitar protección por bancarrota en agosto de 2025, cuando reportó US$8100 millones en deudas y US$8600 millones en activos, según documentos judiciales.

Los partidarios de un rescate -incluyendo sindicatos que representan a los pilotos, auxiliares de vuelo y trabajadores de pista de Spirit- alegaron que la quiebra dejaría a miles de estadounidenses sin trabajo, y perjudicaría a los consumidores al reducir la competencia entre aerolíneas y aumentar las tarifas aéreas.

Los viajeros y turistas con presupuestos más ajustados serán probablemente quienes sientan más la ausencia de Spirit, especialmente en lugares donde tenía una gran presencia, como Las Vegas y Fort Lauderdale y Orlando en Florida.

La aerolínea llevó a unos 1,7 millones de pasajeros estadounidenses en febrero, alrededor de medio millón menos que en el mismo mes de 2025, según la firma de análisis de aviación Cirium. Además, había reducido drásticamente su capacidad, con aproximadamente la mitad de asientos disponibles para este mes que en mayo de 2024.

Fuente: La Nación