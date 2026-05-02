Wanda Nara mostró el romántico regalo que le hizo Martín Migueles a la distancia: “Te amo”

Wanda Nara no para. Tras finalizar la temporada de MasterChef Celebrity Argentina (Telefe) y grabar una serie vertical con su exmarido Maxi López, ahora está instalada en Uruguay para llevar adelante un nuevo proyecto: el rodaje de su primera película . Si bien ella constantemente remarca lo feliz que la hace trabajar, eso no significa que el tiempo que le demanda y, en este caso, también la distancia, se hagan notar. Del otro lado del Río de la Plata está su amor, Martín Migueles, quien, si bien la apoya en este proyecto, también la extraña. Fue por eso que le hizo llegar un especial regalo y la conductora no dudó en mostrárselo a sus seguidores y agradecérselo públicamente.

Actualmente, Wanda Nara está en Montevideo enfocada en el rodaje de ¿Querés ser mi hijo? , una comedia romántica dirigida por Hernán Guerschuny ( Casi feliz, Una noche de amor ) y coprotagonizada por Agustín Bernasconi, Jean Pierre Noher y Charo López . La película es una remake de un film mexicano con el mismo nombre y sigue a una mujer de 40 años que, tras separarse, vuelve a su departamento de soltera y conoce a su joven vecino, a quien le pide que se haga pasar por su hijo para una entrevista laboral. Pero, a partir de esta mentira que arman, los sentimientos afloran y surge un amor con una diferencia de edad de 20 años. Si bien todavía no tiene fecha de estreno, se estima que podría ser a fin de año.

Pero, entre medio del rodaje y de las preparaciones para ponerse en la piel de Lucía, Wanda Nara decidió compartir con sus 17,5 millones de seguidores de Instagram una foto del regalo que le hizo su novio . En la cama de la habitación de su hotel se pudo ver un oso de peluche gigante, un imponente ramo de flores, un bolso de diseñador —que no quedó claro si era el suyo o parte del gran obsequio—, una bolsa blanca de regalo, una cajita dorada que posiblemente contenía alguna joya y una nota escrita a mano. Si bien no se pudo leer con claridad qué decía, fue enviada de parte de Migueles para Nara.

Este romántico gesto enamoró aún más a Wanda, quien no dudó en hacer un público agradecimiento. “Soy muy antigua en el amor” , aseguró. “Mi amor, gracias por cuidarnos a todos y cuidarme a la distancia con todo lo que te amo ”, sentenció y mencionó a su novio en la publicación.

Si bien Wanda Nara está feliz y muy enamorada de Migueles, eso no quita que, cada tanto, surjan conversaciones alrededor de su exmarido y padre de sus dos hijas, Mauro Icardi. Hace unos días, la modelo Natacha Eguía , a quien la conductora conoció mientras vivió en París y de quien se hizo íntima amiga, sorprendió al hacer una revelación sobre cómo vivió la escandalosa separación.

“Para mí iban a volver, siempre le digo” , sostuvo Eguía en el streaming La posta del espectáculo (TV Pública). “No sé ahora. Le digo: ‘Avisame...’”, bromeó. No obstante, remarcó que ve muy bien a su amiga con la vida que lleva lejos de su ex: “A mí me encanta porque siempre supe y sé que es laburadora a full, sabe laburar, entonces está buenísimo que la haga”.

Fuente: La Nación