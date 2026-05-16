Son de Magdalena e iban a un festival: la historia detrás del accidente fatal en la Autopista Perito Moreno

Una inesperada tragedia golpeó a una familia del partido bonaerense de Magdalena, que había salido de viaje este sábado con destino a un festival de doma en Campo de Mayo.

El paseo terminó de la peor manera: un hombre de 41 años murió atropellado sobre la Autopista Perito Moreno , a la altura del peaje de Parque Avellaneda. Su hijo de 19 también fue embestido y tuvo que ser trasladado a un hospital con politraumatismos. El conductor responsable escapó del lugar y permanece prófugo.

La víctima fatal era de Bartolomé Bavio, un pueblo de 4000 habitantes aproximadamente. Medios locales informaron que era un destacado montador y tropillero de la región.

Según las primeras reconstrucciones, el hombre viajaba junto a sus seres queridos al Torneo de Remonta y Veterinaria del Ejército que se iba a llevar a cabo en el Campo Argentino de Pato, en Campo de Mayo. En un momento del recorrido, la camioneta Amarok en la que se trasladaban sufrió un desperfecto técnico .

Ante esa situación, decidió bajar del vehículo para intentar arreglarlo al costado de la autopista. Fue entonces cuando una Eco Sport de color blanco lo embistió violentamente y siguió su marcha sin detenerse para asistirlo.

En cuanto llegaron los médicos del SAME, el hombre estaba en paro cardiorrespiratorio. A pesar de las maniobras de reanimación, los profesionales de la salud confirmaron su muerte en el lugar .

“Cuando llegamos, tratamos de reanimar al señor que sufrió la peor parte, el peor impacto, pero no hubo forma de salvarlo. “Lamentablemente perdió la vida”, señaló Alberto Crescenti, titular del SAME, a TN .

En el mismo hecho también resultó herido un joven de 19 años , que sufrió politraumatismos y fue trasladado de urgencia al Hospital Piñero, donde permanece bajo atención médica.

Con la familia también estaba el suegro de la víctima, quien aseguró que “la Eco Sport circulaba muy rápido” y que nunca dobló en la curva donde se había detenido la camioneta. “ Si fuera por mí lo mato ”, expresó uno de los familiares en diálogo con este medio.

En la escena, trabajaron peritos de la Policía Científica, que ya realizaron las primeras pericias. En cuanto al conductor (que ya habría sido identificado), está siendo intensamente buscado por las autoridades.

Fuente: TN