Sigue la guerra entre Santiago Caputo y Martín Menem en X: memes, fiesta troll, una explicación oficial y el inesperado “factor Toviggino”

Continúa el escándalo que se disparó tras la difusión de la cuenta de X @PeriodistaRufo , que según el sector del gobierno que responde a Santiago Caputo pertenece a Martín Menem.

Como todo en redes, la viralización hizo escalar la pelea y entró en acción la maquinaria de trolls de Las Fuerzas del Cielo , facción de la militancia digital que responde a Daniel “Gordo Dan” Parisini, que inundaron la conversación con una catarata de memes, rescataron tuits borrados de la cuenta de la polémica, y criticaron al presidente de Diputados.

Ahora, al entuerto se suma una capa más que promete abrir una dimensión nueva en el conflicto: "el factor Toviggino".

Es que Stefania Indira Conesa, la novia del periodista Mauro Federico, uno de los conductores estrella del canal de Streaming Carnaval, vinculado al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, publicó un mensaje denostando a Santiago Caputo y el asesor de Milei salió a cruzarla.

“OTRO ESCÁNDALO. Santiago Caputo, el hombre que compra medios y calla periodistas con plata de YPF, desesperado por no perder la SIDE y los fondos reservados y luego de acusar que ‘lo operan’, salió a armar el fiasco de la ‘opereta Rufus’ la supuesta cuenta de MM [Martín Menem] borrada luego de ser ‘descubierta’ y siento arengado por, causalmente, todos los tuiteros VIP que Santiago le paga sobresueldo con los fondos reservados ”, dijo @lamillenialdig.

Y agregó: “El frustrado servilleta soñó toda su vida con ser el comandante de la SIDE , su tía Inés Caputo le quiso dar una mano años atrás con algún contacto pero no pudo ni pasar el psicotécnico, será por eso que empatiza tanto con el presidente. Karina y Menem con respaldo estratégico de Pareja ya tienen al ex estratega estrella con un pie fuera de la Rosada”.

La mujer de Mauro Federico. El de Carnaval. Ese canal pedorro de streaming de Toviggino que desde hace poco se enfoca en pegarle a un sector específico del gobierno. Me pregunto por qué. Son de manual. https://t.co/nXkVdYjq43

Su mensaje, en la interna entre caputistas y karinistas, fue leído por Las Fuerzas del Cielo como una suerte de principio de revelación. “La mujer de Mauro Federico. El de Carnaval. Ese canal pedorro de streaming de Toviggino que desde hace poco se enfoca en pegarle a un sector específico del gobierno. Me pregunto por qué. Son de manual ”, la cruzó Santiago Caputo.

Desde su cuenta oficial, @Slcaputo, el hombre detrás de los discursos del Presidente ya había adelantado la posibilidad de que Carnaval lanzara críticas en su contra. “No se sorprendan si salen con alguna operación contra determinado sector del gobierno”, advirtió.

El mensaje de “MontoMami”, como se conoce en el territorio digital a la pareja de Mauro Federico, fue replicado por decenas de militantes digitales afines al Gordo DAN. “Esto es revelador porque mandaron a los kukitas de Carnaval a defender a los Menem. Es decir, ¿mandaron a Toviggino?”, lanzó Alejandro Sarubbi Benítez, abogado y conductor de Carajo, el canal de streaming de los celestiales.

“La mujer de Mauro Federico; el

El periodista, a su vez, salió a responder a Caputo. “ De las operaciones te encargás vos, así que nadie mejor para saber dónde va a estallar la próxima . Lo que sí te sugiero que les digas a Francisco y a Macarena que preparen la videocasetera porque vamos a terminar de detonar tu sueño húmedo de controlar la SIDE”, le advirtió, mencionando a su hermano y una de sus principales colaboradoras en la gestión libertaria

De las operaciones te encargás vos, así que nadie mejor para saber dónde va a estallar la próxima. Lo que sí te sugiero que les digas a Francisco y a Macarena que preparen la videocasetera porque vamos a terminar de detonar tu sueño húmedo de controlar la SIDE.

El disparador de esta nueva guerra digital libertaria fue un mensaje revelado el sábado por el propio Caputo. Se trataba de un posteo de @PeriodistaRufus, un perfil anónimo de X con apenas un centenar de seguidores, en el que se arroba al asesor presidencial y su mano derecha, Manuel Vidal.

El mensaje en cuestión era una crítica a la empresa FlyBondi, del empresario Leonardo Scatturice, un contacto fluido de Caputo, pero más que el contenido lo relevante era qué sucedía al hacer click en el enlace.

Cuando uno accedía al contenido, enseguida aparecía la leyenda “Únete a Martín Menem en Instagram” , dando cuenta que el link en cuestión había sido compartido por el presidente de la Cámara de Diputados, confidente de la Secretaria General de la Presidencia.

Que gagá, @PeriodistaRufus pic.twitter.com/4siPcIFiY9

Para los libertarios de las Fuerzas del Cielo eso terminó siendo la evidencia de que ese perfil de X era controlado por el menemismo y usado para denostar no solo a Santiago Caputo, el Gordo Dan y Agustín Romo, legislador de LLA en Provincia. Desde ahí también se disparaba contra diferentes ministros, se adelantaba información del Congreso y hasta se mencionaba a los perros del Presidente, un tema tabú para cualquier militante mileista.

“ Que gagá, @PeriodistaRufus ”, escribió Caputo en X, lo que disparó el nuevo escándalo. Acto seguido retuiteó un mensaje de la cuenta @Somebody1473769 -que sería uno de sus perfiles anónimos- para sentar posición. “ No pueden manejar cuatro cuentas fake y quieren manejar la botonera. Que banda de improvisados con consumos postergados ”, decía.

Desde entonces, los trolls libertarios desataron una fiesta: se abocaron por completo a revisar uno por uno los mensajes de la cuesta presuntamente asociada a Martín Menem, hicieron copias de los tuits y se encargaron de ir develando a cuentagotas todos los apuntados por el perfil blue menemista. Para ellos, cada uno de esos mensajes de X eran opiniones del titular de la Cámara de Diputados.

Uno apuntaba al Triángulo de Hierro que conformaba los hermanos Javier y Karina Milei con Santiago Caputo. "El triángulo de hierro se escribe con 3 M. Ninguna es Milei" , decía Rufus, en un mensaje que fue interpretado como que el verdadero poder estaba en el apellido Menem.

Otro hablaba del presidente de Diputados como nuevo jefe de Gabinete: "Post elecciones (victoria casi absoluta en todos los comicios): sale Guillermo Francos, ingresa Martín Menem. Guarden este tweet" , decía.

Además, inundaron las redes con memes contra el riojano el que declararon enemigo N°1 de las Fuerzas del Cielo.

Tremendo los títulos que sacó Nexflix Argentina en mayo… pic.twitter.com/dtpL8w96Lq

La cuenta @PeriodistaRufus también, según detectaron Las Fuerzas del Cielo antes de que el perfil fuera borrado, había confirmado el desembarco de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia, cuando aún seguía en funciones Mariano Cúneo Libarona.

Lilia Lemoine, la diputada de mayor confianza del presidente Javier Milei, salió a negar ese dato. "La gente de @ElDisenso hizo un backup completo de la cuenta antes de que se borrara y ese tuit es falso. Si tienen dudas consulten con ellos. Salvo que les moleste la verdad ", sostuvo Lemoine, que intervino en la puja en la que ni siquiera estaba nombrada.

https://t.co/QSEiCggQz8 pic.twitter.com/qXuxbVUtqT

Sin embargo, reeditando el enfrentamiento que tuvieron semanas atrás, el Gordo DAN la desmintió. "Como no saben de redes, no saben que en http://web.archive.org se hace back up de todo, Lilia. Acá está el tweet donde anunciaron a Mahiques una semana antes. Ya lo guardé para evitar que suceda lo que estás intentando que suceda. Abrazo grande, Li ", ironizó.

"Ese es el tuit que CONFIRMA que Rufus no era la cuenta de un simple CM. Un abrazo gigante a todos y recuerden: no se metan a hacer cosas que no saben hacer y menos si es para hacerse los pijas con todo el mundo. CIAO! ", remató para zanjar la discusión.

Ese es el tuit que CONFIRMA que Rufus no era la cuenta de un simple CM. Un abrazo gigante a todos y recuerden: no se metan a hacer cosas que no saben hacer y menos si es para hacerse los pijas con todo el mundo. CIAO! pic.twitter.com/G3tBo9J5l1

A medida que crecía la polémica en X, Menem envió un mensaje de WhatsaApp al bloque libertario para explicar lo sucedido, y culpó a uno de los responsables de sus redes por el malentendido.

“ Hola, buen dia. Quería comentarles un episodio de ayer que giró en las redes. La persona que maneja mí instagram copio un link de una noticia y lo reenvió a un par de grupos de WhatsApp. Se ve que el link de esa noticia random (creo q era de aeronavegación, irrelevante) llegó a varias personas. Alguna de ellas muy malintencionada y que nos odia como gobierno. Lo único importante del link es que tiene mí nombre, pero la noticia del link es, repito, irrelevante tal cual les comento ”, expresó.

Y catalogó lo sucedido como “una canallada de algún mala leche”.

“ Lo que si llama la atención es que esa cuenta de x que compartió el link de Instagram putea a nuestro gobierno o a algunos funcionarios en días anteriores. El link de Instagram copiado y pegado, y luego abierto desde Safari (iPhone) o Google (android) aparecerá siempre ‘de Martín Menem’. Que quiero decir con esto? Que se podría haber multiplicado hasta el infinito y siempre aparecería mí nombre. O sea, una canallada de algún mala leche. Canallada sofisticada por cierto. Mucho cálculo. Todo más allá de un error involuntario del CM de reenviar un link. Quería que lo sepan. Un abrazo y buen domingo ", se despidió.

Como era de esperar, el WhatsApp de Menem se filtró: fue publicado por el diario Ámbito Financiero y enseguida llegaron las reacciones. “La de culpar al CM se extinguió el día que Alberto Fernández usó la misma mentira para justificar un RT insultando a Jony Viale. Si era patético allá por el 2020 ni les cuento en mayo 2026. Un “CM” tan empoderado que sabía el nombre del Ministro de Justicia una semana antes ”, escribió Macarena Alifraco, parte del equipo de Santiago Caputo.

La de culpar al CM se extinguió el día que Alberto Fernández usó la misma mentira para justificar un RT insultando a Jony Viale. Si era patético allá por el 2020 ni les cuento en mayo 2026. Un “CM” tan empoderado que sabía el nombre del Ministro de Justicia una semana antes.

Lejos de menguar, el conflicto amenaza con seguir tensando la relación entre el sector de Karina Milei, que incluyen a Martín y Lule Menem, y el de Santiago Caputo y la militancia digital.

Semanas atrás una reunión del Presidente con tuiteros karinistas en Olivos, con Lilia Lemoine y Sergio "Tronco" Figliuolo, despertó incomodidad en Las Fuerzas del Cielo. Sin embargo, la sorpresiva visita de Milei a La Misa del jueves pasado y su fuerte abrazo con el Gordo DAN parecían haber aplacado la pelea.

Ahora, episodio Rufus mediante, la interna de nunca acabar amenaza con hacer fracasar una nueva reunión de mesa política que estaba convocada para las próximas horas en Casa Rosada. Hay quienes dicen que ya fue cancelada por la guerra en X entre Menem y Santiago Caputo.

El Presidente, cuyo algoritmo debería de estar monopolizado por los misiles que se lanzan entre ambos bandos, opta por el silencio. Apenas hizo un retuit del mensaje de su asesor estrella cuestionando a Carnaval, pero no dijo nada de la cuestión de fondo.

Prosecretario de Redacción. Editor Jefe.

Fuente: Clarín